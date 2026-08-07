「実家のほうで隠れて教習所に通っていたらチクられまして」――。読売ジャイアンツの元投手・槙原寛己氏が、8日に放送されるBS日テレのバラエティ番組『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(毎週土曜21:00～)に出演し、ドラフト1位指名後に停学処分を受けた高校時代のエピソードを明かす。

愛知県立大府高校から1982年のドラフト1位で巨人へ入団した槙原氏。プロ入り後は新人王や完全試合を達成し、“ミスターパーフェクト”と呼ばれた大投手だが、その華々しい野球人生の入り口では、運転免許を巡る予想外の出来事が起きていた。

槙原寛己氏

プロ入り前に隠れて教習所へ

槙原氏が運転免許を取得したのは、高校3年の冬休み頃。当時、その地域では高校生が免許を取りに行くことを認められていなかったという。

それでも槙原氏は、プロ野球の世界へ入れば免許を取る時間がなくなると考え、実家の近くでひそかに教習所へ通い始めたが、その結果「チクられまして……停学になりました」と告白する。

突然の停学処分に、おぎやはぎは「えぇー!? 停学になっちゃうの!?」と驚き。ドラフト1位指名を受けた直後に停学となった事態には、槙原氏本人が誰よりも驚いたと、約40年前を振り返る。

契約金でソアラ購入も「写真を撮るために買ったみたい」

そんな槙原氏が20歳で手に入れた初めての愛車は、トヨタが初めて手掛けた高級パーソナルカー・ソアラだった。

購入理由については、「契約金が余っていたのもあり、とにかく何かが欲しくて買った」と説明。しかし、当時は球団の寮で生活し、マイカーの所有が認められていなかったため、車は実家に置いていたという。

オフに1週間ほど帰省した時だけソアラと対面し、「その時に写真を撮ったり眺めたり……それだけでうれしかった」と回顧。「東京では乗っていなくて、写真を撮るために買ったみたいになっていました」と笑う。

番組では槙原氏が久しぶりに初愛車を運転。「デジタルパネルが懐かしい～!」と興奮しながら走り出すものの、思わぬ出来事に見舞われる。

巨人のスター選手が乗った“金色の車”

22歳の時には、定岡正二氏から話を持ち掛けられ、メルセデス・ベンツ 380SLCを購入。当時すでに一軍で登板していたことから、「自分へのご褒美だった」と振り返る一方、「たぶん高値で売られたと思う」と笑わせる。

巨人の先輩たちの愛車の話題では、矢作兼から「誰の車が一番すごかった?」と聞かれ、槙原氏は「篠塚和典さん!」と即答する。

さらに、ある選手が金色のガルウイングのベンツに乗っていたと告白。その車が多摩川の練習場に現れると、選手たちの間で「アラブが来たぞ!」と話題になっていたという。小木博明も「そういう人には見えなかったなぁ～」と驚く、その持ち主が明かされる。

このほか、1985年にケガで一軍登録を抹消された時期に購入した赤いスバル・アルシオーネや、引退後の愛車、憧れの超高級車、一目ぼれした希少車も登場する。

【編集部MEMO】

槙原寛己は、愛知県立大府高校から1982年のドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した元プロ野球選手。高速のストレートとフォークボールを武器に、1983年に新人王を受賞した。30歳でプロ野球史上15人目となる完全試合を達成し、“ミスターパーフェクト”の愛称で親しまれた。約20年間の現役生活で通算463試合に登板し、159勝を記録。2001年の引退後は、野球解説者やタレントとして活動している。

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