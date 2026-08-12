全日本プロレスの安齊勇馬選手が、自身初の冠番組『安齊勇馬の#ハジメテタッグ』に出演する。GAORA SPORTSで8月14日(22:00～)に前編、9月11日(17:30～)に後編が放送され、ゲストとしてBALLISTIK BOYZの松井利樹が登場する。

同番組では、安齊選手が初対面のゲストと一日限りの“ハジメテタッグ”を結成し、やりたいことや趣味を満喫。今回の“はじめましてさん”となる松井は、選手名鑑を読み込むほどのプロレスファンで、以前から安齊選手に注目していたという。

松井利樹、安齊勇馬を「イケメン過ぎて困る存在」

松井は安齊選手について「プロレス界で、イケメン過ぎて困る存在。うらやましいです」と絶賛。一方の安齊選手は、初冠番組に加えて第一線で活躍するアーティストとの共演とあって、「緊張8、ワクワク2で、昨日はあまり寝られませんでした!」と胸の内を明かす。

互いに“人見知り”を自称する2人は、少しの緊張感を漂わせながらロケをスタート。しかし会話を重ねるうち、意外な共通点が次々と明らかになっていく。

松井は選手名鑑で安齊選手が古着好きだと知っており、自らの提案で古着店巡りへ。ファッション談義で意気投合する。

“ステーキ好き”でも意気投合

さらに、安齊選手が厳しいトレーニングの合間のチートデイに楽しんでいるというステーキを2人で堪能することに。

すると松井は「どこにも言ったことがないんですけど、僕もステーキが好きすぎて、週4で通っていた時期があります。幸せなロケです！」と告白。食の好みでもシンクロしたことで、2人は一気に距離を縮めていく。

プロレスラーとアーティストという異なる世界で活躍する2人が、お互いの好きなものを共有する中でどんな素顔を見せるのか。リング上では見られない安齊選手の無邪気な表情にも注目だ。

安齊選手は「僕の初冠番組なので、緊張もあり、プレッシャーもありましたが、松井利樹さんのおかげで終始楽しく、素晴らしい番組になっていると思います!」とコメント。

「人見知りな2人ですが、最後には自然と距離が近くなる程楽しめて、僕たちのプライベートな一面が見られると思いますので、みなさん必ず見てください! 僕との約束です!」と呼びかけた。