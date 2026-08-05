山奥のシェアハウスを舞台に、過去の傷や生きづらさを抱える若者たちが不器用ながらも支え合い、“自分らしい生き方”を取り戻していく姿を描く日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』(7日21:00～ほか)。仕事を“がんばりすぎた”末に心を壊した日奈役で映像作品初主演を果たすBEYOOOOONDSの平井美葉と、 “がんばれない”自分への焦りを抱えてシェアハウスにやって来る大悟を演じる高野洸が、インタビューに応じた。

作品を通して「がんばること」と向き合った2人。役への共感や初めて挑んだ映像撮影、自然に囲まれた現場での思い出を語った――。

“頑張りたいけど頑張れない”役に重なった自身の経験

台本を読み、まず「温かさ」を感じたという平井。「日奈の過去に共感する部分があり、自分が演じさせていただく意味のようなものを感じました」と、主演を任された喜びを振り返る。

日奈は、仕事を頑張りすぎたことで心を壊し、山奥のシェアハウスで穏やかな日々を送る女性。平井自身も、「一時期、心と体が同じ方向を向いていないような感覚がありました。大好きなパフォーマンスに対しても、不安な気持ちになったり、怖くなったりして。“頑張りたいけど頑張れない”という感覚は、すごく共感できました」と、日奈の苦しみに通じる経験を明かした。

一方の高野も、登場人物たちの持つリズムや、物語を包む柔らかな空気にひかれたという。大悟がシェアハウスへ来るまでの過去は、劇中で細かく描かれていない。それでも、目の前のことに素直に取り組めず、考え込んでしまう姿から、「視野が狭まっている状態なのではないか」と想像を膨らませた。

「頑張る」という言葉への解釈が深まる

タイトルに使われる「がんばる」という言葉について、平井は「生きていく上で、頑張ることからは逃れられない」と受け止めるが、それはポジティブな意味だけでなく、時には人を苦しめる言葉にもなる。だからこそ、今作が提示する「がんばらない」という選択肢に心を動かされた。

「頑張ることも、頑張らないことも、自分が選べる権利なんだということ。この作品を通して、『頑張る』という言葉に対する解釈が深まりました」(平井)

高野も、「頑張れ」は自分自身には気軽に言える一方、誰かに向けて口にするのは難しいことがあると指摘。それでも、さまざまな意味や受け取り方を含め、「素敵な言葉だと思います」と捉えた。