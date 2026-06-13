歌手のCoccoが、13日に都内で開催された映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』公開10周年記念イベントにビデオメッセージを寄せ、作品への思いを独特の言葉で語った。

ビデオメッセージを寄せたCocco

「まだ10年かっていうぐらい」

岩井俊二監督が原作・脚本・監督を務め、黒木華が主演した同作は、2016年3月26日に劇場公開。綾野剛、Coccoらが出演し、公開から10年を迎えた現在も多くのファンに愛され続けている。

この日のイベントでは、本編上映後に岩井監督が登壇。公開10周年にちなみ、キャストや本作を愛する著名人、来場者から寄せられた「10の質問」に答える企画が行われた。

里中真白役を演じたCocco。レコーディングスタジオで離れた場所から映り、公開から10年を迎えたことについて、「あっという間だなっていう感じなんだろうけど、自分的にはまだ10年かっていうぐらい。20年も30年も前、もしかしたら自分が生まれる前の話みたいで、あの作品に参加させてもらえた経験っていうのは夢みたいな感じだから、まだ実感がなくて」と回想。「本当に竜宮城に行ってた時間みたいな感じだから、“自分の人生でそんなことがあったのかな”っていうぐらいの気持ちでいます」と、感覚をCoccoらしい表現で明かした。

岩井監督の映画は「ファンタジックだけど、でも確かにリアル」

さらに、岩井監督の映画について「ファンタジックだけど、でも確かにリアルで、だけどなんか夢みたい」と印象を語り、「そういう映画が大好きな人たちに愛されて、そういう作品の一つに関われたことはとてもありがたく、まだ信じてません」と、改めて出演した実感がないことを打ち明けた。

そして、「私はもう沖縄でこんな風に余生をゆっくり送っているので、もう二度と会うことはないと思います。皆さんお元気でお過ごしくださいね(笑)」と笑いを誘いながら、岩井監督への質問として、「ここは南国の島・沖縄。パイナップルは好きですか?」と投げかけた。

その理由について、「沖縄はパイナップルしかないから、リンゴとか北の方にある果物に憧れてたけど、案外パイナップルっておいしいなって最近思い始めています」と説明。「なんか生きてるっていいですね。そういう再発見みたいなのがいろいろあって面白いと思います」としみじみ語った。

「出演者のみんなにも、まあ会いたいけど…」

最後には、「『リップヴァンウィンクルの花嫁』を大切に愛してくださっている皆さん、ありがとうございます。そして、その作品に関わらせてくれた監督、宮川(朋之プロデューサー)さん、ありがとうございます」と感謝。「出演者のみんなにも、まあ会いたいけど、こういうのは会わない方がいいんだよね。多分ね、わからんけど。まあ、いつか会えたら会うだろうけど、もう俺は沖縄で楽しく暮らしてるから」と、どこまでも自由な言葉で語り、「皆さん、それではさようなら。また来週(笑)」と締めくくった。

これを受けて岩井監督は、パイナップルについて、「もちろん好きです。子どもの頃から大好物」と回答し、「缶詰も好きでしたね」「酢豚に入ってるの嫌がる人いますけど、僕はあれも大丈夫」「IPAのビール、パイナップル味も好きです」と、パイナップル愛を明かしていた。

日本映画専門チャンネルでは、8月22日(21:30～)に『リップヴァンウィンクルの花嫁』＜4Kアップグレード版＞をテレビ初放送。合わせて、このイベントの模様を収録した特別番組も放送する。