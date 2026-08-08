マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているCRAZY BUMPは、2026年8月22日(土)～2026年9月6日(日)の期間、なんばマルイにて開催する【『墓場昇天録カイジ POP UP STORE in なんばマルイ』】の情報を公開した。

1996年に週刊ヤングマガジン誌上で連載が開始されて30周年！命より重い金を賭けた数々の名勝負とともに、ギャンブルという心の沼に堕ちた人間たちが絞り出す魂の名言で読者の心を震わせてきた、福本伸行先生の代表作『賭博黙示録カイジ』。

今回も登場人物たちの数々の名言とともに描かれた名場面を中心に、読者を惹きつけてやまないシリーズの核心に迫る企画を、壮絶かつ痛快に展開。“勝負の瞬間”に息を呑み、“敗北の余韻”に酔う、そんな常軌を逸したカイジワールドを体感できる空間が、なんばマルイにて展開される。

これまでも人気を博したオリジナルグッズも、連載30周年を記念して新作を大量リリース。Tシャツやスウェット、キャップなどの定番アパレルアイテムをはじめ、人気のアクリルスタンドやアクリルキーホルダーはもちろん、コレクションに最適な缶バッジやステッカーなども多数販売。またステーショナリーや生活雑貨など、日常生活をエスポワール号か地下労働施設に変えるような個性的なアイデアで、来場者が思わず「あ……ありがてえっ……」「今日だけがんばるんだっ……!」と心の声が漏れてしまう、そんなカイジ的僥倖を楽しめる商品ラインナップの数々に注目したい。

■会場にはあの「指ギロチン」を設置

指1本につき2000万円！負ければ⋯ざくりっ⋯！世界がねじ曲がる金を手に入れるか、指を落とされるか⋯！展示と分かっていても心がざわつく「指ギロチン」に指を差し込み、希望と絶望の表情を撮影してみよう。“氷入りのバケツをご用意して貴殿をお待ちする”。

さらに『逆境回顧録 大カイジ展』で展示された伊藤カイジと一条聖也の等身大立ち人形も来場。あのパチンコ“沼”に湧く裏カジノの名場面の写真を撮れるチャンス。

さらにさらに、今回のPOP UP STOREのために福本伸行が描き下ろした「30年目にして最新のカイジ」が登場！焼き土下座並みの熱さで目に焼き付けろ！

購入者特典は決まり顔ポストカード

カイジ関連商品を5,000円(税込)購入する毎に1枚、決まり顔ポストカードをプレゼント。さらに15,000円(税込)購入する毎に「“沼”パネルガチャ」に挑戦出来るチャンスも。

沼をくぐり抜けた者だけの「特別景品」を用意。攻略するにはなんばマルイを傾けるしかない！？君は沼を啼かせることができるか？！

今回も思わず「ざわ…ざわ…」してしまう企画が盛りだくさん！

シリーズを通して積み上げられてきた30年間の希望と絶望の物語を、財布と理性を握りしめ、味わい尽くせっ…！

『墓場昇天録カイジ POP UP STORE in なんばマルイ』

【期間】2026年8月22日(土)～9月6日(日)

【時間】11:00〜19:00 ※施設の営業時間とは異なる。

【会場】なんばマルイ 5F

(C)福本伸行／講談社