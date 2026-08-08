Skyfallが運営するバトロワ式テキサスホールデムポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、サミーが運営する「m HOLD'EM(エムホールデム)」(以下、m HOLD'EM)と共催するオフラインイベント「ポーカーゲームタイトル対抗 縦横戦(JUOUSEN)2026 春」を2026年6月27日(土)に開催した。

『ポーカーチェイス』は、テキサスホールデムのルールを採用した本格派ポーカーゲーム。『ポーカーチェイス』と「m HOLD'EM」の両タイトルのプレイヤーがポーカーを通じて腕を競い、タイトルの垣根を越えた交流とコミュニティの輪を広げる場として、初めてタイトル対抗戦が開催された。

当日は、両タイトルのプライドを懸けた真剣勝負が各テーブルで繰り広げられると同時に、オフライン開催ならではの一致団結した場面が見られた。また、プレイヤー同士が互いのプレーを称え合い、会話を弾ませる姿が印象的だった。

「ポーカーゲームタイトル対抗 縦横戦（JUOUSEN）2026 春」開催

各タイトル64名、総勢128名のプレイヤーが参加し、第1部・第2部の2部制で全8テーブルによるSit&Go形式でチームの総合ポイントを競い合った。

トーナメントでは、敗退したプレイヤーが同じタイトルの仲間の試合を最後まで見守り、声援を送る姿が見られるなど、タイトルの勝利に向けて参加者全員が一丸となって戦う様子がうかがえた。また、試合の合間には 他タイトル参加者とも会話を通じて積極的にコミュニケーションを取る姿が見られ、タイトルの垣根を越えた交流が生まれていた。

第1部と第2部を通した参加者の総合ポイントの結果、『ポーカーチェイス』が見事勝利を収めた。

さらに、当日はスペシャルゲストMCとして小林みやひが登場し、プレイヤー視点を交えたトークと実況でイベントを盛り上げ、会場は熱気に包まれた。





当日の様子

『ポーカーチェイス』と「m HOLD'EM」のオリジナル装飾

「ポーカーゲームタイトル対抗 縦横戦(JUOUSEN)2026 春」の会場となったm HOLD'EM 目黒では、各タイトルのオリジナル装飾が施され、それぞれのタイトルの世界観を楽しめる空間が演出された。

また、メインステージのプロジェクションテーブルでは、『ポーカーチェイス』でおなじみのオールイン演出も再現。実際のテーブル上に演出が映し出されると会場からは歓声が上がり、ゲームさながらの臨場感あふれる空間を楽しんだ。

さらに、VIPルームに設置したプロジェクションテーブルを活用したフォトスポットでは、タイトルの垣根を越えて参加者同士が記念撮影を楽しみ、イベントの思い出を共有する様子が見られた。





各タイトルの世界観を表現したオリジナル装飾

■「ポーカーゲームタイトル対抗 縦横戦(JUOUSEN)2026 春」開催概要

開催日時：2026年6月27日(土)11:00〜22:00

開催場所：m HOLD'EM 目黒

共催：Skyfall、サミー