「気づいたら素で笑ってしまいそうになる時もあり…」――きょう14日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に、BALLISTIK BOYZの加納嘉将が初出演。慣れないスーツ姿で緊張する中、佐久間みなみアナウンサー不在をきっかけに始まった“代役探し”で、予測不能な『脱力タイムズ』の世界に巻き込まれていく。

加納嘉将

佐久間みなみアナ不在、急きょ“代役探し”へ

慣れないスーツ姿でスタジオに現れた加納は、ニュース番組の雰囲気に少し緊張気味。しかし、収録開始前から思わぬ事態に巻き込まれていく。

スタジオでは、佐久間みなみアナウンサーの席が空席に。サッカーワールドカップの取材から帰国予定だったものの、飛行機の到着が遅れ、スタジオ入りが間に合わないという。

この日は、永野と佐久間アナによる“女性の社会進出”をテーマにした特別対談が予定されていたため、「誰か代役はいないのか?」と、番組スタッフによる緊急の代役探しが始まる。

最初に代役候補として白羽の矢が立ったのは、番組ではおなじみの“あるアナウンサー”。アリタ哲平キャスター(有田哲平)をはじめ、スタジオ一同は「適任だ」と太鼓判を押すが、なぜか永野だけは首を縦に振らない。

出演者たちが総出で説得を試みても、永野は動かず。その一連のやり取りに、加納も思わず笑いをこらえる場面が続出する。果たして、予定されていた特別対談は実現するのか。

砂田将宏から「頑張ってきてね」と激励

念願だった番組初出演について、加納は「何度も見させていただいている番組なので、出演できることが本当にうれしかったです」と喜びをコメント。砂田将宏と日高竜太が以前出演していたことにも触れ、「メンバーと一緒に出るのも楽しそうだなと思いつつ、今回1人で出させていただいてすごく楽しかったです!」と振り返った。

収録前には別の撮影でメンバーと一緒だったそうで、「これから『脱力タイムズ』の収録行ってきます!」と報告すると、出演経験のある砂田から「頑張ってきてね」と激励されたという。

独特の収録については、「“真面目”な雰囲気の“バラエティ番組”は初感覚で、“楽しい”けど“緊張感”のある現場というのがすごく新鮮でした」と表現。久しぶりにスーツを着たことで「衣装からかなり気合いが入りました」といいながらも、予測不能な展開の中で「気づいたら素で笑ってしまいそうになる時もあり、隠さなきゃと思いましたね(笑)」と明かした。

再出演にも意欲を見せ、「また出演させていただけたらうれしいです! スタジオで座ってコメントする今日のスタイルで、また色々見ていたいです(笑)」と期待している。