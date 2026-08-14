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3番 泉口 友汰 ライトフライ 1アウト
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3番 細川 成也 センターフライ 3アウト
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2番 村松 開人 センターヒット ランナー：1塁
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1番 福永 裕基 レフトフライ 2アウト
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9番 髙橋 宏斗 空振り三振 1アウト
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2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト
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1番 浦田 俊輔 デッドボール ランナー：1、2塁
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9番 Ｓ・ハワード ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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8番 石塚 裕惺 見逃し三振 1アウト
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7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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8番 石伊 雄太 サードゴロ 3アウト
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7番 板山 祐太郎 空振り三振 2アウト
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6番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト
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6番 中山 礼都 サードゴロ 3アウト
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5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト
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4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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5番 上林 誠知 空振り三振 3アウト
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4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1、3塁
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3番 細川 成也 ショートフライ 2アウト
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2番 村松 開人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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3番 泉口 友汰 サードゴロ 3アウト
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2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
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1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト
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