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2026.08.14 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 1 0
中日 0 0 0 0 2 0
  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 Ｓ・ハワード ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 石塚 裕惺 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 板山 祐太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 中山 礼都 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 上林 誠知 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 細川 成也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト

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