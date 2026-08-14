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OUT
5番 村林 一輝 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 2アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 辰己 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 谷川原 健太 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 太田 光 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 近藤 健介 ライトフライ 2アウト
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OUT
楽4-1ソ
3番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 楽 4-1 ソ ランナー：2塁
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OUT
セカンド 村林 一輝が悪送球 ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト
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OUT
楽4-0ソ
6番 YG安田 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 4-0 ソ
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OUT
楽1-0ソ
5番 村林 一輝 セカンドゴロ 楽天得点！ 楽 1-0 ソ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー セカンドヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 辰己 涼介 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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