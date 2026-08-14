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2026.08.14 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 4 0 0 4 5 1
ソフトバンク 1 0 1 1 0

  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 谷川原 健太 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 太田 光 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 黒川 史陽 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 近藤 健介 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    楽4-1ソ

    3番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ 楽 4-1 ソ ランナー：2塁

  • OUT

    セカンド 村林 一輝が悪送球 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 平良 竜哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    楽4-0ソ

    6番 YG安田 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 4-0 ソ

  • OUT

    楽1-0ソ

    5番 村林 一輝 セカンドゴロ 楽天得点！ 楽 1-0 ソ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー セカンドヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 宗山 塁 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

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