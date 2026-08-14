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2026.08.14 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0 2 0
西武西 0 1 0 1 3 0
  • OUT

    3番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 豆田 泰志 に代わって 10番 岩城 颯空

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー源田 壮亮 盗塁失敗 1アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 西川 史礁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    9番 山﨑 剛 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 立松 由宇 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 山村 崇嘉 サードフライ 3アウト

  • OUT

    7番 岸 潤一郎 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 西川 愛也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    ロ0-1西

    5番 石井 一成 ライトホームラン 西武得点！ ロ 0-1 西

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    6番 小川 龍成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 上田 希由翔 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 安田 尚憲 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト

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