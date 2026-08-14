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OUT
3番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 豆田 泰志 に代わって 10番 岩城 颯空
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1塁ランナー源田 壮亮 盗塁失敗 1アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
8番 立松 由宇 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 山村 崇嘉 サードフライ 3アウト
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OUT
7番 岸 潤一郎 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 西川 愛也 ライトフライ 2アウト
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OUT
ロ0-1西
5番 石井 一成 ライトホームラン 西武得点！ ロ 0-1 西
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OUT
4番 Ａ・カナリオ セカンドフライ 1アウト
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OUT
6番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 上田 希由翔 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 山口 航輝 セカンドフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト
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