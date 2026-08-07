ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

神田うのの薄毛治療に密着

番組では、美のカリスマ・神田うのに密着。現在51歳となった神田は、「実は三角ハゲなんです」と、長年抱えてきた薄毛の悩みを告白。現在取り組んでいる薄毛治療に密着するほか、これまであまり語られることのなかった不妊治療の経験や苦悩、一人娘への思いを明かす。神田が今を全力で生きる理由とは。

また、およそ15年前に社会現象となった“美魔女”たちの今を特集。57歳となった“元祖美魔女”水谷雅子さんと、59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんの現在に密着する。MEGUMIも思わず「信じらんない!」と驚いた、美魔女たちの現在の姿とは。年齢を重ねてもなお、美しさを保ち続ける2人の美容法やライフスタイル、そして人生の転機となった出来事に迫る。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

36歳でおばあちゃんになった女性、15歳の時に当時27歳の夫に一目惚れ　「交際1カ月」で長女を妊娠
神田うの、長年抱えてきた薄毛の悩み　現在取り組んでいる薄毛治療に密着　『ダマってられない女たち season3』
【2026夏アニメ一覧】おすすめ新作・続編10選｜無料配信・放送日・配信スケジュールも紹介
【2026年最新】ABEMAで見られるおすすめドラマ6選｜オリジナル作品・無料視聴の方法も紹介
「インスタの裏アカとかない?」「流出が本当に怖い」峯岸みなみがアイドル業界のリアルな危険性を説く　『秘密のママ園』特別編
同棲解消を決断、正直な思いを吐露、笑顔で「じゃあね、バイバイ。元気でね」…オダミユの成長を見届けた平祐奈も思わず涙　『ガールオアレディ3』
がんの一歩手前である「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けた井口綾子が病気発覚時のリアルな心境や葛藤を語る　ABEMAトーク番組『青春あっぷで～と -もっと話そう、子宮頸がん予防-』
出席簿に書き残し、クラスメイトの前で公開告白…当時生徒だった元アイドル妻の猛アタックに「やめてくれとしか思わなかった」　出会いから7年で一途な思いが実を結びゴールインした16歳差夫婦に密着　『ダマってられない女たち season3』
森泉がモデルの仕事を始めたときに反対していた厳格な父親　しかしある日、帰宅するとポツンと色紙が置いてあり…
医者とアーティスト、2つの道の間で揺れ動くリアルな葛藤をLaraが語る　『CELEB SECRET』第7話
お酒で記憶なくした加藤夏希をマンションの前で介抱していたのは…
山本裕典が激怒　15歳年下ホスト・NAOYAからの痛烈挑発で乱闘寸前の事態に
関連画像をもっと見る