神田うの、長年抱えてきた薄毛の悩み　現在取り組んでいる薄毛治療に密着　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信される。

神田うのの薄毛治療に密着

番組では、美のカリスマ・神田うのに密着。現在51歳となった神田は、「実は三角ハゲなんです」と、長年抱えてきた薄毛の悩みを告白。現在取り組んでいる薄毛治療に密着するほか、これまであまり語られることのなかった不妊治療の経験や苦悩、一人娘への思いを明かす。神田が今を全力で生きる理由とは。

また、およそ15年前に社会現象となった“美魔女”たちの今を特集。57歳となった“元祖美魔女”水谷雅子さんと、59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんの現在に密着する。MEGUMIも思わず「信じらんない!」と驚いた、美魔女たちの現在の姿とは。年齢を重ねてもなお、美しさを保ち続ける2人の美容法やライフスタイル、そして人生の転機となった出来事に迫る。