神田うの、長年抱えてきた薄毛の悩み　現在取り組んでいる薄毛治療に密着　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#5が7日に配信される。
神田うのの薄毛治療に密着
番組では、美のカリスマ・神田うのに密着。現在51歳となった神田は、「実は三角ハゲなんです」と、長年抱えてきた薄毛の悩みを告白。現在取り組んでいる薄毛治療に密着するほか、これまであまり語られることのなかった不妊治療の経験や苦悩、一人娘への思いを明かす。神田が今を全力で生きる理由とは。
また、およそ15年前に社会現象となった“美魔女”たちの今を特集。57歳となった“元祖美魔女”水谷雅子さんと、59歳の“黒髪美魔女”坂村かおるさんの現在に密着する。MEGUMIも思わず「信じらんない!」と驚いた、美魔女たちの現在の姿とは。年齢を重ねてもなお、美しさを保ち続ける2人の美容法やライフスタイル、そして人生の転機となった出来事に迫る。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。