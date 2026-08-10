乃木坂46賀喜遥香「『私がやるな』という自分も…」白石麻衣、梅澤美波が務めた「シンクロニシティ」センターへの思いを明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。この日の放送では、7月18日に放送された「音楽の日」（TBS系）で披露した楽曲「シンクロニシティ」について語りました。＜生徒から届いたメッセージ＞「『音楽の日』で披露した『シンクロニシティ』をリアタイで観ました！ 『4期生にセンターをしてほしい』という梅澤美波先生からの希望を叶えるように、遥香先生がセンターを務めていたのがとてもうれしかったですし、『夜明け三銃士』がまた観られたのもうれしかったです！（パフォーマンス中の）遥香先生の手が震えていて、感情を乗せているところと最後の表情がとても好きでした。良かったら、センターを任されたときの心境を聞かせてください！」（福岡県 20歳）賀喜：こちらは、7月18日に放送された「音楽の日」についてのメッセージですね。「シンクロニシティ」は、もともと白石麻衣さんがセンターをやられていた楽曲で、卒業された後は3期生の梅澤美波さんが後を継いで、センターを務めていらっしゃったんですけど、ファンの方も「美波さんも卒業された後、誰がセンターをやるんだろう？」って気になっていたと思うんです。美波さんが、「『シンクロニシティ』は、できれば4期生がセンターをやってくれたらうれしいな」って卒業前に言ってくださっていて、その気持ちを絶対につなげたいなと思っていたので……今回は私がセンターをやらせていただきました。両サイドに遠藤さくらちゃんと筒井あやめちゃん、4期生の2人がいてくれたのもすごく心強かった。この3人は「夜明け三銃士」って言われているんですけど、披露した後に同期の弓木奈於ちゃんに「夜明け三銃士がトレンドに入ってるよ！」って言われて、3人で肩を組んで「イエーイ！」って喜びました（笑）。それもいい思い出！やっぱり、4期生は梅澤美波さんと一緒に活動した期間も長いし、白石さんとも、1、2年くらいだけだけど一緒に活動させていただいたし、私は本当に「シンクロニシティ」がきっかけで（乃木坂46に入った）と言ってもいいくらい好きで、（加入前は）乃木坂46が「シンクロニシティ」を音楽番組で披露するとなったら、絶対に録画してリアタイもして、テレビの前でずっと観ていたので……。「かっきー、センターどうかな？」ってお話をいただいたときに、誰かに任せることとか、「私よりもこの子のほうが合っていると思います」って言うのは簡単だなと思ったんですよ。それは、ただ自分が言えばいいだけだから。でも、美波さんの言葉とか、グループに対する愛とか「シンクロニシティ」への気持ちは、私が一番大きい自信があったから。もしかしたら、いろんな方からちょっと厳しい意見もあるかもしれないけど、そこは腹をくくって「私は絶対に逃げないんだ！」という気持ちでやっていましたね。賀喜：「感情を乗せて手が震えて……」って書いてくれているけど、手が震えているのは感情が乗っていたからとかじゃなくて、めちゃくちゃ緊張して震えが止まらなかっただけで（笑）。だから、終わった後にマネージャーさんとか振付師さんに「めっちゃ手が震えていたね!? 大丈夫だった？」って言われて、「大丈夫でした、すごく緊張して記憶がないんですけど……」って言って。でも、「すごく良かったよ！」って褒めていただいたので、「ありがとうございます！」と言って（笑）。これから先も「シンクロニシティ」を披露する機会があるかもしれないし、そのときはどうなるか分からないですが、私にとっては“乃木坂46と言えばこの曲"というか、イコールみたいな曲だと思っているので、これから先、グループがどう変わっていったとしても、ずっと大切に歌い継いでいきたい曲だなと思っています。――ここで、「シンクロニシティ」をオンエア♪賀喜：お届けしているのは乃木坂46で「シンクロニシティ」です。グループやこの曲に対する愛は一番の自信がある！ とは言ったんですけど、やっぱり、違う自分もいたんですよ。だって、白石さん、美波さんときたら、そこはなんて言うんだろうな、顔の造形がめちゃくちゃきれいで美人系の……顔面ですべてをねじ伏せるような（笑）。そういう子がやったほうが、乃木坂46を表現できるんじゃないかって。だから、「おい、お前がやるな！」という自分と、披露するにあたって、白石さんとか美波さんの映像をひたすら観たので、いざ自分がセンターに立ったときに“違うな～”みたいな乃木坂46ファンの自分もいたりして、すごく葛藤があったんです。でも、今の乃木坂46を表現できるのは今いるメンバーだけだし、「私は白石さんの背中も見てきたんだ！」という自信はあるから、その思いを強く持って立たせていただきました。こういう気持ちって、今のメンバーはみんな持っていると思うし、そのなかでみんな頑張っているので、良かったら温かい目で乃木坂46を応援していただけたらうれしいなと思います。改めていい曲ですね、大好き！ ずっと大切にしていきます。ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info