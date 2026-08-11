Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もっともっと“俺は強くなりてぇ”って思った！」バンド史上初の国立4DAYS完走を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」などの話題も深まる中、ライブに参戦した生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介していきました。＜リスナーからのメッセージ＞「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」完走おめでとうございます！ 2014年7月5日の「ゼンジン未到とコンフリクト～前奏編～」から始まったゼンジン未到シリーズが、12年ぶりとなる2026年7月5日の国立競技場、しかもファンクラブ限定だけで満員、さらに各種プラットフォームと、日本全国、さらには海外での映画館でのライブビューイング配信での開催。そんな日に生で聴けた「CONFLICT」は涙が止まりませんでした。「ケセラセラ」の後の最後のMCでの藤澤先生の言葉の……（涙）。あらためてツアーファイナルどうでしたか？（埼玉県 17歳 男の子）＜ミセスからのメッセージ＞若井：みんながJAM’S（※ミセスのファンの呼称）でいてくれて……ありがと〜う！ すごく心に刺さります。藤澤：アニメの名シーン見ているみたい。若井：ライブ終わりに言う「また遊びましょう！」や、「また会いましょう！」が……大森：そんなふうに言ってないから（笑）！若井：いかに僕らの支えとなっているか言葉では表せません。ありがとうございます！大森：うれしいな！ どうでしたか？若井：ツアーファイナルで、もちろん国立競技場に集まってくれたJAM'Sのみんなだけじゃなくて、各種プラットフォーム、日本全国、さらには！大森：海外ですよ！若井：海外まで！「ゼンジン」が届いていたってことですからね！ めちゃくちゃ嬉しくないですか！大森：海外のファンが一緒に集まって写真撮っているのとかがSNSで回ってきて、すごく嬉しくて！ やっぱり日本でも1人ファンを作るというか、好きになってもらうことって本っ当に難しかったじゃないですか。ライブハウスシーンで1人に手を上げてもらうこととか、まず物販に来てもらうこととか。それをすごい思い出した。今回そんな回だったな。海外でもそういうことが起こっているっていうのは本当に嬉しいし。若井：海外でもミセスで繋がってくれているんだなってね。大森：いろんなところで配信できているってこともすごいし！ 日本で何百館以上のありえない映画館の数を聞いてマジか、みたいな。改めてツアーファイナルはどうでしたか？藤澤：やっぱりこの「ゼンジン」って、ミセスがここまでやってきている時間とほぼほぼ一緒に走ってきているわけじゃないですか。大森：そうだね！藤澤：「ゼンジン」にも歴史があるわけじゃない？ だから今回の「イ/ミュータブル」で、今までの「ゼンジン」の景色もすごく浮かび上がってくるわけですよ。で、今、ここに来てくれているみんな、そして配信とかライブビューイングで楽しんでくれているみんなと「ゼンジン」を「イ/ミュータブル」を今、作っているんだなっていう、毎回の積み重ねを「ゼンジン」ってすごく感じるよね。大森：よくぞ「ゼンジン」というタイトルを12年前に付けたなって。若井：本当ですよ！大森：「ゼンジン未到と〇〇」ってよく発明したよね！って思うな。ここまで見えていたんじゃないかと思うくらいよくできてる！ だってファンクラブ限定で国立を2日埋めているっていうのは、前人未到なんですよ！ で、バンドにおいて国立を4日間やらせてもらえるのも初だという。改めてすごいなと、ありがたいなと。始めた頃の自分らに教えてあげたいよね！

【オフィシャル・ライブ・レポート公開📝】

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≪ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜≫

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オフィシャル・ライブ・レポートを公開しました🧑‍🚀👼

未公開写真を含む豊富なフォトギャラリーとともに

皆さま、ぜひご覧ください✨

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▼詳細https://t.co/3HEvYOFKbY

⁡#MrsGREENAPPLE… pic.twitter.com/C1jvTzvWMG

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 15, 2026藤澤：だね！若井：本当にそうよ！大森：「『ゼンジン』で国立やるんだぜ！」って！ すごい楽しかったし、もっともっと“俺は強くなりてぇ”って思った！若井：最後、主人公みたいになっちゃったけど！藤澤：（笑）。大森：“もっと強くなりてぇ”！若井：“強くなりてぇ”、そうですか。若井さんはどう思いましたか？若井：僕ですか？ “もっと早くなりてぇ”！大森：（笑）。若井：“もっと早くなりてぇ”！大森：りょうちゃんは？藤澤：“高く飛びてぇ”って思った！若井：へ〜。大森：ほほ〜。大森：「ほほ〜」じゃないんだよ！「ほほ〜」って一番やめてほしいわ（笑）。じゃあ練習しなきゃね。藤澤：いやいや、違うじゃん（笑）！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info