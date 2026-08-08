ファミリーマートは8月11日、「お値段そのまま おかわり45%増量作戦」キャンペーン2週目の商品として、「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」(680円)など新たに6品を全国のファミリーマートで発売する。

お値段そのまま おかわり45%増量作戦

「おかわり45%増量作戦」第1週目の売上好調

同社は8月4日より、人気商品を"値段そのまま"45%増量するキャンペーンを全国で実施している。1週目に発売した「たっぷりハムサンド」(358円)の8月4日から3日間の売上数量が、45%増量前の通常商品と比較して1,355%伸長。春の増量キャンペーンに続いて登場した「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(270円)は通常品比約1,285%、「たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのパスタサラダ」(398円)も約610%というヒットを記録している。

2週目も新増量商品が続々登場

第2週目となる8月11日からは、3色そぼろ&チキン南蛮弁当のほか、大人数でのシェアもできる「大盛りミートソース」(598円)や、「ポテトチップス わさビーフ」(159円)、「だし香る!大盛とろーりたこ焼き」(538円)、「赤城 たべる牧場ミルク」(248円)、「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 950ml」(118円)など初登場商品を含む全6種類が登場する。

「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 950ml」(118円) 左:通常品、右:増量品

『ムー』とのコラボ商品を発売

8月4日から、吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する新TVCMを全国で放映している。新TVCMでは、UMA(未確認生物)研究家に扮する吉田鋼太郎さんと、都市伝説リポーターに扮する八木莉可子さんが、上空に浮かぶ「巨大ファミチキ」や地上に描かれた巨大な「トリオのハムサンド」など、突如現れた"デカすぎ都市伝説"の謎に迫る様子を臨場感たっぷり描いている。

このCMの世界観にあわせ、8月7日、スーパーミステリー・マガジン『ムー』とのコラボレーション商品をファミマオンライン限定で発売した。

「味確認増量物体Tシャツ」「未確認生命体Tシャツ」(いずれも3,850円)は、蓄光仕様で暗闇であやしく光るTシャツ。サイズはLサイズフリーとなる。

世界の謎と不思議と増量のミステリーをデザインした「めじるしアクリルチャームー」(2,750円)は全12デザイン(1セット3個入り/4セット展開)。4～5センチとビッグサイズで、傘やペットボトルなどにつけられるシリコンリング付。

「ファミペイ」にチャージするとポイント4.5%増量

8月7日・14日の2日間、ファミマカードでファミペイにチャージすると、通常特典のチャージ金額の0.5%分還元に加えて、チャージ金額の4.5%分をファミマポイントで還元するキャンペーンを実施する。エントリーは不要。