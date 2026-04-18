「ドンッて体が重くなって……」お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、地方ロケ中の恐怖体験を明かした――。

ゆめっち

スタッフも「ゆめっち大丈夫? 顔色めっちゃ悪いよ」と心配

3月27日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演したゆめっち。レギュラー番組の地方ロケを振り返り、「ロケバスから出た瞬間から、めちゃくちゃ吐き気がして」と吐露。車酔いはするほうだが、ロケバスで酔うことはなかったといい、「本当にそれまで普通だったのに、降りた瞬間になんかドンッて体が重くなって……。うわ、気持ち悪いってなって。スタッフさんからも、“ゆめっち大丈夫? 顔色めっちゃ悪いよ”って言われて」と明かした。

そのまま、オープニングだけ撮影したが、「ロケ地が橋の上なんです。真っ赤な橋があるところの上で。岩から(橋を)見下ろすみたいなオープニングで」と説明しつつ、「赤い橋を見て、なんかゾッとしちゃって……。ちょっと気持ち悪いなって」と回想。かなり高い場所だったが、ゆめっちは、「なんかふと、“気持ちよさそう”って一瞬よぎったんです。“降りたら気持ちよさそう”みたいな」と打ち明け、好井まさおは、「うわぁ! 危なっ!」と思わず声を上げた。

「ロケ中だったから、そこまでは行かなかった。普通に1人でフラッと来てたら……」と意味深に語ったゆめっち。ロケバスに戻り、その場所について調べてみると、想像通りの場所だったようで、「何か強い圧を感じて。気づいたら調べちゃってて」と吐露。好井は、「なんで調べんの? 怖いやん」と不思議がったが、「怖い。でも、なんかあるよね? がちょっと強いかもしれない」と恐怖心より好奇心が勝ってしまうようだった。