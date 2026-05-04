ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、4月28日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、裏番組であるTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』との交流に前向きな姿勢を見せた。

山口一郎

「一局ずつ潰していこうよ」さらなる展望も語る

山口は、太田光の妻・光代氏に触れ、「光代社長がこの真裏のオールナイトニッポンを聴いてくださった。しかもXでなんとタグ付けとかもしてくれて」と明かし、「いや、本当ごちそうさまです。ごっちゃんです」と感謝。

さらに「サカナクション山口一郎は、ラジオ局の垣根を壊していくというスタンスをちょっと取ろうかなと思うんですよ」と意欲を示した。「今、裏でやってるんですよね。だから電話するとかっていうのもいつか……」と爆笑問題とのコラボについて語りつつ、「ちょっとめんどくさそう。太田さんってすごいしゃべるじゃん。ちゃんと会話も受けなきゃいけないもんね」と本音も。それでも、「もし可能ならチャレンジしてみたいなと思う」と前向きな姿勢を崩さなかった。

そして、「一局ずつ潰していこうよ。同時間帯の番組の真裏、たとえばJ-WAVEとかTOKYO FMとか」と述べ、「いろんな真裏と交流していこう」とさらなる展望を披露していた。