何をやっても話題になっちゃう、松江フォーゲルパーク(島根県松江市)の人気者・ハシビロコウのフドウくん。今回は、ただただ静かに佇んでいるだけなのですが……。
早くここを開けてくれ
静かに圧をかけてくるハシビロコウです。
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#日光浴に出たい
#ハシビロコウ #フドウ
(@matsuevogelparkより引用)
早く外に出て日光浴がしたいフドウくん。ガラス越しにアピールしている感じが、ホラーでもあり、可愛くもあり。
ハシビロコウといえば、動かない鳥として知られていますが、フドウくんは、動かず、無表情のままでも強烈なメッセージ性を放ってしまうタイプのよう。ただただ静かに佇んでいるだけなのに、なぜか「早く開けてくれ」という圧がじわじわと伝わってきます(笑)。
この一枚に、「山奥の廃屋のガラスに一瞬映りこんだ人影に見えて怖いwww」「画像だけ先に目に入ってきて本気で一瞬ビビった笑 ハシビロさんでしたかー笑笑」「見えてるよ 薄っすら見えてる、、笑」「曇りガラスだけど視線が鋭いのが分かる笑」「かわいいwww」「すぐに開けてあげたいwww」といった反応が続々と。多くの人が、一瞬ホラーかと本気でビビってしまったようで、驚きと笑いが入り混じった声が多数寄せられるなど、執筆時点までに6.5万ものいいねが寄せられています。
どんな姿でも話題をさらってしまうフドウくん。次はどんな表情や仕草で私たちを癒してくれるのか、楽しみですね。
早くここを開けてくれ— 松江フォーゲルパーク (@matsuevogelpark) April 30, 2026
静かに圧をかけてくるハシビロコウです。#日光浴に出たい#ハシビロコウ #フドウ pic.twitter.com/UNCyRmQOph