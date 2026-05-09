何をやっても話題になっちゃう、松江フォーゲルパーク(島根県松江市)の人気者・ハシビロコウのフドウくん。今回は、ただただ静かに佇んでいるだけなのですが……。

早くここを開けてくれ

静かに圧をかけてくるハシビロコウです。

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#日光浴に出たい

#ハシビロコウ #フドウ

(@matsuevogelparkより引用)

(@matsuevogelparkより引用)

早く外に出て日光浴がしたいフドウくん。ガラス越しにアピールしている感じが、ホラーでもあり、可愛くもあり。

ハシビロコウといえば、動かない鳥として知られていますが、フドウくんは、動かず、無表情のままでも強烈なメッセージ性を放ってしまうタイプのよう。ただただ静かに佇んでいるだけなのに、なぜか「早く開けてくれ」という圧がじわじわと伝わってきます(笑)。

この一枚に、「山奥の廃屋のガラスに一瞬映りこんだ人影に見えて怖いwww」「画像だけ先に目に入ってきて本気で一瞬ビビった笑 ハシビロさんでしたかー笑笑」「見えてるよ 薄っすら見えてる、、笑」「曇りガラスだけど視線が鋭いのが分かる笑」「かわいいwww」「すぐに開けてあげたいwww」といった反応が続々と。多くの人が、一瞬ホラーかと本気でビビってしまったようで、驚きと笑いが入り混じった声が多数寄せられるなど、執筆時点までに6.5万ものいいねが寄せられています。

どんな姿でも話題をさらってしまうフドウくん。次はどんな表情や仕草で私たちを癒してくれるのか、楽しみですね。