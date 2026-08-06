「潔癖ではあるんです」M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が、3日放送のテレビ東京『オトナモラトリアム』(8月3日・10日24:30～)に出演。相手に求める“譲れない条件”を明かした。

塩崎太智、潔癖な一面を告白「メンバーとかが…」

同番組は、社会的には「大人」と呼ばれる年齢になったものの、心も立場も真の大人になりきれない、25歳～30歳の“オトナモラトリアム世代”が抱えるリアルな悩みをアレコレと語り合うトーク番組。MCはYOU、若槻千夏、塩崎が務める。

番組では、最近マッチングアプリを始めたという26歳男性からの「プロフィールがかなり細かく、年収や学歴は当たり前で身長や体型まで書かなければいけない。自分は身長が低いので、なんだかなと感じます」という悩みが寄せられる。

これに塩崎は「すごい……年収とかの時点でびっくりじゃないですか?」と驚きつつ、「中身とかじゃなくなってきているんですね。人対人じゃなくてということですよね……」と感想をこぼしていた。

一方、自身が相手に求める譲れない条件について聞かれると、塩崎は「僕は結構潔癖ではあるんです」と前置き。続けて「おうちに帰ってきた時に、まずお風呂に入ってくれる方がいいです」と明かした。

YOUから「結構だね……私とか千夏ちゃんとかは『わぁ～こんなお部屋なんだ～!』とかいって、ボンっとソファに座ったりする」と言われると、「やめてよとは言わないですけど、“おぉ～”とは思います(笑)」と素直な反応を見せていた。

M!LKの活動においても潔癖な部分が出ることもあるそうで、「メンバーとかが地方のホテルに行ったときに部屋に集まることもあるんですけど、僕の部屋は絶対にいれないです!」と意外な一面をのぞかせた。

塩崎が出演した3日放送の『オトナモラトリアム』は、Tverで見逃し配信中。10日には最新話が放送予定となっている。