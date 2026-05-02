「“子供できたんだよ”と誰にも言えなかった」マヂラブ村上、双子誕生で胸の内を明かす

「誰にも言ってなくて……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、第1子、第2子となる双子の誕生を生報告した――。

子供に興味がなかった村上だったが…

2022年に妻でタレントとしても活動するいとくとら(いくら)と結婚した村上。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、「ちょっとお話がありまして……」と意味深に切り出し、「村上さんに子供が生まれました」「男女の双子が生まれまして」と報告。相方・野田クリスタルが、「もう母子ともに健康ということで……?」と体調を心配すると、「そうです。そのうち退院ということになります。ありがとうございます」と気遣いに感謝した。

また、妻のいくらは、自身のSNSで、不妊治療や切迫早産を経ての出産だったと告白。村上は、「別に隠すつもりじゃないんだけど」としながら、「誰にも言ってなくて。なんか言えないんだよ。“子供できたんだよ”とか。本当にちゃんと生まれるかどうかもわかんないし、言えなくて……」とこれまで黙っていた理由を説明。入院中の妻のもとに、毎日通っていたとも明かし、「大変だなと思いましたね。本当に奥さんがね。すごかったよ、双子。余裕で僕より腹出てますから。ボコーンって前に出てた」と妊娠中の様子を振り返った。

実は、「子供に興味がなかった」という村上だったが、双子が誕生してからは、「やっぱりかわいいなぁ」とすでにメロメロの様子。「エッチな番組の司会とかはごめんなさい。もうできないかもしれない。女の子がいると、ちょっと……」と父親の顔ものぞかせ、「自分の人生じゃなくなったなって思った。初日見たときに思ったね。“この子の人生の登場人物なんだ”って」と感慨深げ。今後待ち受ける育児に、「本当に恐ろしい」とおののきつつ、「キツすぎるのもどうかなって思うから。そういう(休める)日は作れたら」と意気込んでいた。

なお、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。