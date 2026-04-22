お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらが、18日に公開されたYouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』で、30kg以上の減量に成功したことを明かした。

鈴木もぐら

減量後は「階段降りるようになりました」

「【本当にラスト】歌舞伎町サパー・貨物船・アイドルの剥がし... まだまだ出てくる空気階段鈴木もぐらの面白すぎるバイト遍歴【鬼越トマホーク】」と題した動画にゲスト出演した鈴木。冒頭から鬼越トマホークの良ちゃんが、「ちょっとちょっと待って。待って。本物? いやもう肩がもう(相方の水川)かたまりより痩せちゃってるよ」と驚きをあらわにすると、金ちゃんも「リュック背負えないだろ」と続けた。

これに対して、鈴木は「背負えますよ」と笑い、「まあまだ言っても90kgですから」と現状を説明。あわせて、約2カ月半で31kg減のダイエットに成功したことを打ち明けた。食事については「普通に食ってます。蕎麦とステーキで」とし、運動は「月1のボクシングと寝る前のスクワット」のみと語った。

体の変化も実感しているようで、「本当に階段降りるようになりましたもん」と告白。以前は「階段の前までは降りれなかったんです、怖くて。腹が出てて見えないんですよ」と振り返り、「普通にすらすら階段も降りれるし、下見えるって本当に良いことだな」としみじみ話していた。