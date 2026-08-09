「8年間、1度もプラスになったことがない」元卓球選手で五輪金メダリストの水谷隼が、投資による多額の損失をぶっちゃけた――。
「今は株がメインですけど、FXもかなりやる」「一瞬で返せる」
約8年間投資を続けているものの、億単位の損失を出している“逆億り人”として揶揄されている水谷。4日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』で、投資をはじめたきっかけについて、「海外に行ってたときに、海外の選手ってみんな投資してる。株や不動産投資、仮想通貨とか。いろんな投資をされてたんで、僕もはじめた」と説明。また、「もちろん増やそうと思ってる」としながら、「僕は結構、リスクを取るタイプなので、負けることも多くなってしまう。でも、当たればデカいよって感じですね。チャレンジャータイプです」とキッパリ語った。
水谷は、「今は株がメインですけど、FXもかなりやる」「FXは平日ほぼ24時間できるんで。お金を増やせるチャンスを、今逃してるんですよ!」と熱弁。しかし、損失額を聞かれると、「億の指が折れるかもしれないです」とぶっちゃけ、藤本美貴は、「ええ～!? そんな人いるの!?」とビックリ。「本当に1日違えば、億稼げるときなんて何回もあった」「一瞬で返せる。返せてないけど、返せるチャンスはいっぱいあった」と意気揚々と語ったが、「トータルは8年間、1度もプラスになったことないですね。毎年負けてます」とひょうひょうと打ち明け、藤本は、「すごくない(笑)?」と苦笑した。
億単位の損失は、「勉強代」だという水谷は、「卓球だってアイドルだって、最初は準備期間ってあるじゃないですか。だから、8年は準備期間みたいなもんです」「義務教育って何年ですか? みんな9年は学ぶんですよ」と前向き。共演者から、「メンタルすごくないですか?」「授業料が高すぎる」と声が上がるも、「諦めたら終わり」「僕は大丈夫」と一蹴。投資をやめようと思ったことは「まったくない」といい、「もう楽しくて楽しくて。だって、上場してる会社って3,000社以上あるけど、その中にお宝がたくさん埋まってる」と目を輝かせながら、「ただ見つけられてないんですよ。まだお宝が……」と自嘲していた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。