「8年間、1度もプラスになったことがない」元卓球選手で五輪金メダリストの水谷隼が、投資による多額の損失をぶっちゃけた――。

水谷隼

「今は株がメインですけど、FXもかなりやる」「一瞬で返せる」

約8年間投資を続けているものの、億単位の損失を出している“逆億り人”として揶揄されている水谷。4日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』で、投資をはじめたきっかけについて、「海外に行ってたときに、海外の選手ってみんな投資してる。株や不動産投資、仮想通貨とか。いろんな投資をされてたんで、僕もはじめた」と説明。また、「もちろん増やそうと思ってる」としながら、「僕は結構、リスクを取るタイプなので、負けることも多くなってしまう。でも、当たればデカいよって感じですね。チャレンジャータイプです」とキッパリ語った。

水谷は、「今は株がメインですけど、FXもかなりやる」「FXは平日ほぼ24時間できるんで。お金を増やせるチャンスを、今逃してるんですよ!」と熱弁。しかし、損失額を聞かれると、「億の指が折れるかもしれないです」とぶっちゃけ、藤本美貴は、「ええ～!? そんな人いるの!?」とビックリ。「本当に1日違えば、億稼げるときなんて何回もあった」「一瞬で返せる。返せてないけど、返せるチャンスはいっぱいあった」と意気揚々と語ったが、「トータルは8年間、1度もプラスになったことないですね。毎年負けてます」とひょうひょうと打ち明け、藤本は、「すごくない(笑)?」と苦笑した。

億単位の損失は、「勉強代」だという水谷は、「卓球だってアイドルだって、最初は準備期間ってあるじゃないですか。だから、8年は準備期間みたいなもんです」「義務教育って何年ですか? みんな9年は学ぶんですよ」と前向き。共演者から、「メンタルすごくないですか?」「授業料が高すぎる」と声が上がるも、「諦めたら終わり」「僕は大丈夫」と一蹴。投資をやめようと思ったことは「まったくない」といい、「もう楽しくて楽しくて。だって、上場してる会社って3,000社以上あるけど、その中にお宝がたくさん埋まってる」と目を輝かせながら、「ただ見つけられてないんですよ。まだお宝が……」と自嘲していた。