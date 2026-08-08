元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が7月30日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【今だから話せる】スワローズの20年を知る小川淳司元監督・GM登場! 仏の小川がブチギレたのは○○だけ!」に出演。ファンとトラブルになりそうな現場で、自ら対応したことを振り返った。

五十嵐亮太氏

顛末を回顧「また車で出てくる時に“五十嵐コール”」

動画では、ヤクルトで監督も務めた小川淳司氏がゲスト出演。小川氏は「スワローズが結構負けてね」「クラブハウスの外で暴動が起きそうになったの。その時に亮太が出てって沈めたの」と、当時の出来事を明かした。

これを受け、五十嵐氏は「クラブハウスの目の前が球場だから、その出るところにファンの人がめちゃくちゃいたの」と回顧。「やっぱり負けてたし、ファンもストレス溜まって当然じゃない? 『出てこい!』みたいな感じになってて、なんとなく出てきた」と、その場へ向かった経緯を説明した。

集まったファンには、「すいませんね。俺たちも勝ちたいと思ってやってるんだけど、なかなか勝てない。で、あなたたちも勝ちたいと思ってて、気持ちは同じなんです。ただ結果がついてこない」と声をかけたという。その際を振り返り、「話したら、ファンも『俺たちもどうしても……』っていうすごい気持ちが伝わってきたの。だからこそ一緒に頑張っていきましょうよ、みたいな。だからめちゃくちゃ熱かった、会話自体は」と語った。

そして「それの何が面白かったっていうと、一通り『すいません、みんな頑張ろうね』って終わったじゃないですか。その後、僕も戻って、また車で出てくる時に“五十嵐コール”(笑)」と笑うと、山本萩子も「最高じゃないですか! めっちゃいいですね」と絶賛。

これに対し、小川氏が「ファンの空気を変えるっていうのはすごい」と称えると、五十嵐氏は「僕も変えようと思って行ってないですよ。申し訳ないなと思って。応援してもらってるのに連敗で。だから僕、最初は謝りに行ったんですよ」と語っていた。