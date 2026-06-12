毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』は、第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタートする。

『名探偵プリキュア!』のキービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレールは、誰がキュアエクレールか隠されてきたが、7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。

6月21日放送の第21話～7月12日放送の第24話にかけての全4話では、キュアエクレールの候補者4人にフィーチャーしたストーリーを放送。また、6月21日AM8:00～7月19日AM8:00の期間中、キャンペーンの公式サイトと全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場にて誰がキュアエクレールになるかを推理する投票も実施する。

候補者はこの4人!

4人のキャラにフィーチャーしたストーリーを4週にわたって放送する。また、第21話～24話はプリキュア公式YouTubeチャンネルとTVerにて、期間限定無料見逃し配信も実施する。配信期間は7月12日AM9:00～7月26日AM8:59。

6月21日♯21 来栖エリザ回

6月28日♯22 家入しるく回

7月5日♯23 帆羽くれあ回

7月12日♯24 金田れい回

7月19日♯25 キュアエクレールの正体が判明…‼

※BSS山陰放送では6月28日～7月26日の放送となる

帆羽くれあ(ほわ くれあ)(CV：長谷川育美)

16歳の女の子。パティスリーチュチュのパティシエ。

来栖エリザ(くるす えりざ)(CV：明智璃子)

17歳の女の子。現役高校生の新人ミステリー小説家。

金田れい(かねだ れい)(CV：Lynn)

15歳の女の子。私立まことみらい学園の生徒会長。

家入しるく(いえいり しるく)(CV：村上奈津実)

16歳の女の子。今を時めく平成の大型新人俳優。

推理して投票しよう!

誰がキュアエクレールになるかを推理して、東映アニメーション「キュアエクレールの正体は誰!?」キャンペーン特設サイトから投票を受け付ける。また、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場にて投票箱も設置。その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティもプレゼントする。

投票期間は6月21日AM8:00～7月19日AM8:00、投票方法は、公式HP特設サイト(1日1回投票可能)、投票箱。

投票箱の設置場所

プリキュア プリティストア東京店(東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1F東京キャラクターストリート)

プリキュア プリティストア大阪本店(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F)

プリキュア プリティストア横浜店(神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル8F)

プリキュア プリティストア越谷レイクタウン店(埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori3F)

プリキュア プリティストア名古屋店(愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO東館B1F)

おでかけ!プリキュアマルシェ 浜松会場(静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店本館5階特設会場、6月27日～7月12日)

名探偵プリキュア!いっしょになぞとき!はなまるかいけつフェスティバル(大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 大阪南港ATC ITM棟4階特設会場、土日のみ開催)

東映アニメーションミュージアム(東京都練馬区東大泉2-10-5)

※「プリキュアプリティストア」では、グッズを購入した方にレシートとあわせて投票用紙・投票済証を渡す。ショッパーのみのお会計、ガシャポン、クレーンゲーム、メダル自販機は対象外。

※「おでかけ!プリキュアマルシェ」では、グッズを購入した方にレシートとあわせて投票用紙・投票済証を渡す。

※「名探偵プリキュア!いっしょになぞとき!はなまるかいけつフェスティバル」では、会場で入場者特典とあわせて投票用紙・投票済証をお渡しいたします。特典とあわせて投票用紙・投票済証を渡す。

※「東映アニメーションミュージアム」では、来館したお子さまに投票用紙・投票済証を渡す。

※投票済証は候補者4人・キュアエクレールの計5種で、ランダムで渡す。交換・返品不可、転売目的での利用は遠慮のこと。

※各会場で投票用紙・投票済証がなくなり次第、投票期間中であっても投票受付を終了する可能性がある。※投票用紙は持ち帰らず、かならず投票箱に入れること。 ※各会場へのお問い合わせは控えること。

たんプリLINEスタンプが発売開始!

キュアエクレールの正体を推理し、より「名探偵プリキュア!」を楽しめるよう、公式LINEスタンプの発売を開始した。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプだ。

(C)ABC-A・東映アニメーション