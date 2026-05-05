日常のちょっとした習慣でも、人によって意外と分かれるもの。「それって普通?」「みんなどうしてる?」と気になったことはないだろうか。
マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月29日に実施した、「あなたはどっち派?」2択アンケートの結果を紹介する。
どちらが一般的......?
今回は、「トイレ使用後、便座のフタを閉める? 閉めない?」について300人に聞いた。衛生面だけでなく、習慣や使い勝手など、人によって異なる判断基準や価値観が浮かび上がった。
――結果は次のページで!
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