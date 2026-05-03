日常のちょっとした習慣でも、人によって意外と分かれるもの。「それって普通?」「みんなどうしてる?」と気になったことはないだろうか。

マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月29日に実施した、「あなたはどっち派?」2択アンケートの結果を紹介する。

どちらが一般的......?

今回は、お風呂上がりのバスタオル事情について。バスタオルは「毎日洗う」派か、「数日ごとに洗う(数日は同じバスタオルを使う)」派か尋ねたところ、意外な結果に。

――結果は次のページで!