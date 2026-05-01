「意識高い人と思われるのが恥ずかしく、書店で自己啓発系の棚の前で立ち読みできない」

「友達がいない人だと思われたくなくて、一人でお店に入れない」

周りは気にしていないと分かっているのに、なぜか気になってしまう。そんな"自意識過剰かも"と感じる瞬間はないだろうか。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年4月17日に実施した、自意識過剰に関するアンケートの結果から「自意識過剰」に関する実態や体験談を紹介する。

「自意識過剰かも」と感じたことがある人は63.2%

「『誰も見ていないのに』と思いつつ、『気にしすぎかも』『自意識過剰かも』と感じる瞬間はありますか?」と尋ねたところ、「ある」と回答した人は63.2%、「ない」と回答した人は36.8%と6割以上がそのような経験があることがわかった。

「自意識過剰かも」と感じた瞬間エピソード集

「気にしすぎかも」「自意識過剰かも」と感じる場面について尋ねると、下記の声が上がった。

店で感じる自意識エピソード

最も多かったエピソードが「店で買い物をしている」場面だ。後ろめたいことは何もないのに見張られていると感じたり、実際は自分のことを見ていないとわかっていても見栄を張って高い買い物をしてしまったり......。

ケチだと思われたくなくて、人前で値引き商品を取れない(50代/男性/千葉県/公共サービス関連)



店員の言動が自分を疑っている、見張っていると思ってしまう。何にもしていないので気にしなくていいのに気にしてしまう(50代/男性/静岡県/その他・専業主婦等)



ちょっといいものを買い物カゴに入れるとき(40代/男性/富山県/販売・サービス関連)



この物価高で安い商品を購入しています。あるお店では一定時間を過ぎると「半額」や「割引」のシールを商品に貼るので、その際に多く購入しているときは周りの目を感じることがあります(50代/男性/山口県/その他・専業主婦等)



買い物をしているときに、手に取った商品を周りの人が「あんなものを買うんだ」と思って見ていないか気になり、つい見栄を張ってより高いものを買ってしまいます(60代/男性/神奈川県/建築・土木関連技術職)

トイレで感じる自意識エピソード

トイレに関連して自意識を感じる瞬間も多数挙げられた。特に外出先や職場など他人との距離が近い環境では、こうした意識が強まりやすい傾向にある。

外出先のトイレで、身だしなみを整えたくて鏡を見るのですが、あまり長い時間だと変に思われるかも......と思い、チラッと見たあとにすぐに立ち去ります(50代/女性/青森県/その他・専業主婦等)



トイレブースの隣に人が入っているとき、特段の意味もなく咳払いすること(40代/男性/徳島県/公共サービス関連)



事務所で仕事しているときトイレに行くのに人の目が気になる。行きたくても我慢するときがある(60代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)

その他の自意識エピソード

ほかにも、つい周りを警戒してしまったり、誰も見ていないのに他人に見られていると感じたりといったエピソードが挙げられた。

混んだ電車でスマホを見ているときに周りの人にのぞき込まれているような気がする(40代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)



人前で髪型をととのえられない(40代/女性/愛知県/事務・企画・経営関連)



スムーズに自動車を運転しないと、後続車からチッと思われているかもと感じてしまう(50代/男性/茨城県/公共サービス関連)



駅ホームでの整列で先頭に立っているとき(50代/男性/東京都/営業関連)



一人で出掛けたり過ごしたりすることがほとんどなのだが、「あの人ひとりでご飯食べてるよ」とか「あの人ひとりでこんなところに来たんだね」と思われているような気がしてならない(50代/男性/愛知県/販売・サービス関連)



トクホのお茶を人前で飲めない(30代/女性/神奈川県/販売・サービス関連)



鼻水をかむのが恥ずかしい(50代/男性/山形県/公共サービス関連)



足をぶつけてすごく痛いのに、誰も見ていないと思うが、平気な顔をして普通に歩いてしまう(50代/男性/埼玉県/販売・サービス関連)

つい「わかる!」と言いたくなるような自意識過剰エピソードが集まった。

自意識過剰なのはわかっているけれど気にしてしまう場面に出くわしたら、一度「周りはそこまで自分に興味ない」「自意識過剰だ」と思い直してみるだけで、過ごしやすくなるかもしれない。

自意識過剰に関するアンケート

調査時期: 2026年4月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート