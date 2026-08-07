セブンス・ベガ、2ndアルバム発売決定、東名阪福ワンマンツアー開催も

東京発4ピースシティロックバンド、セブンス・ベガが、全公演SOLD OUTとなった自身初の東名阪ワンマンツアー 2026「LAYLA」（レイラ）を敢行し、8月7日（金）に渋谷 CLUB QUATTROにてファイナル公演を完遂した。
全15曲が披露され、ファン投票1位となった人気曲「卵と牛乳とレコード」をはじめ、「悪口」、「きらきら」などの初期の楽曲、都会の歪んだ気だるさが漂う「無実」、「SUPPER」、オーディエンスの掛け声とともに会場が一体となった「Hey! Crush!」や「魔法がとける前に」（日本テレビ系4月期月曜プラチナイトドラマDEEP 『多すぎる恋と殺人』主題歌）、軽快なミッドナイトトーキョーハイウェイソング「東京ラブストーリー」、「ワンナイト・ドライブ」など、緩急をつけた内容で会場を盛り上げた。
ライブの終盤では、セブンス・ベガのメンバーから、11月7日（土）にセカンドアルバム「PRISM」（プリズム）の発売決定と2027年2月に東名阪福ワンマンツアー 2027「PRISMA」（プリズマ）を開催することが発表され、新たなアナウンスに歓喜の声が上がった。アンコールでは、セブンス・ベガ流サマーチューンの「君とParadiso」と最新曲「南風のアイドル」を披露し、真夏の夜に心地よい余韻を残して終幕。
セカンドアルバム「PRISM」の商品ラインアップは、全2形態。セカンドアルバムの商品情報とともに、鮮やかに彩られた新ビジュアルも公開。早期予約特典・購入者特典も発表されている。ワンマンツアー 2027「PRISMA」は、2月7日（日）の東京・Spotify O-EASTを皮切りに、2月11日（木・祝）福岡・OPs、2月13日（土）大阪・梅田BananaHall、2月14日（日）名古屋・ElectricLadyLandの4都市を巡る。現在、＜オフィシャルニュースレター会員先行＞が開始している。
＜リリース情報＞
セブンス・ベガ
セカンドアルバム『PRISM』
2026年11月7日（土）発売
https://fan.pia.jp/seventh_vega/news/detail/73/
＜ライブ情報＞
7thVega TOUR 2027 「PRISMA」
・東京公演
2027年2月7日（日） Spotify O-EAST 開場 16:00 / 開演 17:00
・福岡公演
2027年2月11日（木・祝） OPs 開場 16:30 / 開演 17:00
・大阪公演
2027年2月13日（土） 梅田BananaHall 開場 16:15 / 開演 17:00
・名古屋公演
2027年2月14日（日） ElectricLadyLand 開場 16:15 / 開演 17:00
前売：スタンディング ¥5,500（税込）+ドリンク代
当日：スタンディング ¥6,000（税込）+ドリンク代
プレイガイド：チケットぴあ
オフィシャルニュースレター会員先行
受付期間：8月7日（金）20:30〜8月23日（日）23:59
https://fan.pia.jp/seventh_vega/ticket/detail/37
Official News Letter：https://fan.pia.jp/seventh_vega