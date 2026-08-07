セブンス・ベガ、2ndアルバム発売決定、東名阪福ワンマンツアー開催も

東京発4ピースシティロックバンド、セブンス・ベガが、全公演SOLD OUTとなった自身初の東名阪ワンマンツアー 2026「LAYLA」（レイラ）を敢行し、8月7日（金）に渋谷 CLUB QUATTROにてファイナル公演を完遂した。

全15曲が披露され、ファン投票1位となった人気曲「卵と牛乳とレコード」をはじめ、「悪口」、「きらきら」などの初期の楽曲、都会の歪んだ気だるさが漂う「無実」、「SUPPER」、オーディエンスの掛け声とともに会場が一体となった「Hey! Crush!」や「魔法がとける前に」（日本テレビ系4月期月曜プラチナイトドラマDEEP 『多すぎる恋と殺人』主題歌）、軽快なミッドナイトトーキョーハイウェイソング「東京ラブストーリー」、「ワンナイト・ドライブ」など、緩急をつけた内容で会場を盛り上げた。

ライブの終盤では、セブンス・ベガのメンバーから、11月7日（土）にセカンドアルバム「PRISM」（プリズム）の発売決定と2027年2月に東名阪福ワンマンツアー 2027「PRISMA」（プリズマ）を開催することが発表され、新たなアナウンスに歓喜の声が上がった。アンコールでは、セブンス・ベガ流サマーチューンの「君とParadiso」と最新曲「南風のアイドル」を披露し、真夏の夜に心地よい余韻を残して終幕。

セカンドアルバム「PRISM」の商品ラインアップは、全2形態。セカンドアルバムの商品情報とともに、鮮やかに彩られた新ビジュアルも公開。早期予約特典・購入者特典も発表されている。ワンマンツアー 2027「PRISMA」は、2月7日（日）の東京・Spotify O-EASTを皮切りに、2月11日（木・祝）福岡・OPs、2月13日（土）大阪・梅田BananaHall、2月14日（日）名古屋・ElectricLadyLandの4都市を巡る。現在、＜オフィシャルニュースレター会員先行＞が開始している。

＜リリース情報＞

セブンス・ベガ

セカンドアルバム『PRISM』

2026年11月7日（土）発売

https://fan.pia.jp/seventh_vega/news/detail/73/

https://7v.lnk.to/PRISM_PKG

＜ライブ情報＞

7thVega TOUR 2027 「PRISMA」

・東京公演

2027年2月7日（日） Spotify O-EAST 開場 16:00 / 開演 17:00

・福岡公演

2027年2月11日（木・祝） OPs 開場 16:30 / 開演 17:00

・大阪公演

2027年2月13日（土） 梅田BananaHall 開場 16:15 / 開演 17:00

・名古屋公演

2027年2月14日（日） ElectricLadyLand 開場 16:15 / 開演 17:00

前売：スタンディング ¥5,500（税込）+ドリンク代

当日：スタンディング ¥6,000（税込）+ドリンク代

プレイガイド：チケットぴあ

オフィシャルニュースレター会員先行

受付期間：8月7日（金）20:30〜8月23日（日）23:59

https://fan.pia.jp/seventh_vega/ticket/detail/37

Official News Letter：https://fan.pia.jp/seventh_vega