ShowMinorSavage、夏を彩るメロウな新曲「Gradation」リリース決定

BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年8月12日（水）にDigital Single「Gradation」をリリースすることが決定した。

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本楽曲は、沈みゆく⼣⽇と穏やかな波音に包まれた、かけがえのない夏のひとときを描いたサマーチューン。心地よいR&Bグルーヴに乗せて、移り変わる空の色や海辺の景色、そして⼆人だけの時間を"Gradation"という言葉で表現している。

プロデュースを⼿掛けたのは、千葉雄喜、JP THE WAVY、Young Coco、LEXなど、様々なアーティストへ楽曲提供を⾏う気鋭のプロデューサー・VLOT。洗練されたグルーヴと開放感あふれるサウンドが、⼣暮れの海辺でゆっくりと流れる時間や、季節が過ぎても色褪せることのない夏の記憶を鮮やかに描き出す。ShowMinorSavageならではのメロウなボーカルワークとVLOTによる心地よいビートが溶け合い、この夏を彩るサウンドトラックのような⼀曲に仕上がっている。

また、文化放送8月度「プラスチューン」に「Gradation」が選出され、8月17日（月）から8月20日（木）に放送の「レコメン！」内で楽曲がオンエアされる予定。

＜リリース情報＞

ShowMinorSavage

「Gradation」

2026年8月12日（水) リリース

https://ffm.to/sms_gradation