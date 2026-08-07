NORIKIYO、キャリア12枚目となるアルバム『L.I.V.S.』リリース

NORIKIYOが、ニューアルバム『L.I.V.S.』をリリースした。

本作はNORIKIYOが収監前に完成させていた作品で、収監中に刑務所からリリースする最後の作品として仕込んであったアルバム。しかし、思っていたよりも早く仮釈放された為、奇しくもお蔵入りとなりそうだったところ、刑の満期後に開催されたオンラインファンミーティングやライブ会場にてもらった「リリースして欲しい」と言うファンの声に応える形で新たにミュージックビデオも撮影してリリースすることとなった。

NORIKIYOが難病に罹患したタイミングで改めてこれまでの自身の人生を振り返り、未来に想いを馳せた際に「人生は短い」と感じたのをきっかけに「Life is very short.」をテーマに掲げ制作された今作。テーマの頭文字を取って「L.I.V.S.」と名付けられた今作はNORIKIYOの大量の過去作の楽曲群を支えてきたBACHLOGICやNAOtheLAIZAを始めとするプロデューサー達とNORIKIYOも所属しているラップグループ「SD JUNKSTA」からOJIBAH、BRON-Kも参加していてジャケットは昔から親交の深いグラフィティライターのJOTAのデザインによる作品となっている。

このニューアルバムのリリースに合わせ収録曲「Cut Da Bullshit」のミュージックビデオも公開された。また、NORIKIYOのオフィシャルウェブストアも兼ねるZAKAI.JPでは新しいマーチャンダイズの予約も開始となっている。

＜リリース情報＞

NORIKIYO

アルバム『L.I.V.S.』

https://linkco.re/u3TTNRg0

NORIKIYO official Web Store 「アルバム L.I.V.S.」発売開始

https://zakai.jp/?mode=grp&gid=2863833

NORIKIYO official Web Site https://norikiyo.biz/