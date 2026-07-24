10月に待望の第3期、12月には劇場版の公開を控えるなど、『薬屋のひとりごと』界隈が活況を呈していますが、そんな中、一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』の発売が決定! SNSで大きな話題となっています。

一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

今回の一番くじは、12月11日公開予定の劇場版『薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』の世界観を楽しむことができる全8等級+ラストワン賞が登場。このほど、劇場版衣装の猫猫と壬氏が、新フィギュアブランド「Dioramiquemaster(ディオラミックマスター)」のフィギュアで登場するA賞・B賞、そして、ラストワン賞のビジュアルが公開され、SNSでは「やば!!!!!!!嬉しい」「壬氏様のフィギュアクオリティ高い!! 猫猫と揃えたい」「2人並べたくなるね!うんうん」「絶対引きますwww」と早くも話題に。

気になるビジュアルはこちら。

【A賞】猫猫 Dioramiquemaster

世界観を表現した台座をプラスしたノンスケールフィギュアシリーズ「Dioramiquemaster」から、劇場版衣装の猫猫のフィギュア。全高約15cm。

一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』猫猫 Dioramiquemaster

【B賞】壬氏 Dioramiquemaster

同じく「Dioramiquemaster」から、劇場版衣装の壬氏のフィギュア。全高約16cm。

一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』壬氏 Dioramiquemaster

【ラストワン賞】猫猫 フィギュア

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、猫猫のフィギュアが登場。全高約18cm。

一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』猫猫フィギュア

1回800円で、発売日は12月5日となっています。秋から慌ただしくなりそうな薬屋界隈。散財覚悟で、猫猫や壬氏と一緒に新章の幕開けを楽しんでみてはいかがでしょうか。一番くじの続報も楽しみですね!

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