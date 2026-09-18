星野リゾートは、北海道トマム、青森県三沢市、長野県軽井沢町、沖縄竹富島で運営する各施設において、その土地ならではの文化や旬の味覚を活かしたイベントを開催する。

【北海道】鮭を味わい尽くす「とことん鮭フェス」

星野リゾート トマムの「とことん鮭フェス」

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は9月1日から、秋に旬を迎える鮭を味わい尽くすイベント「とことん鮭フェス」を開始した。同リゾートにとって初の試みとなるイベントでは、鮭をモチーフにした装飾の中、いくら玉入れや鮭のピンボールといったゲームが楽しめる。施設内の7店舗では、各店の個性を活かした多彩な鮭メニューを用意。秋空が広がるデッキでは、北海道ワインとのマリアージュが楽しめる。フェアは9月30日まで実施する。

鮭にちなんだメニューを提供

【青森県】りんご尽くし「じゃわめぐりんご祭り」

「青森屋」(青森県三沢市)では12月1日まで、360度りんごに囲まれる空間で収穫の秋を満喫できるイベント「じゃわめぐりんご祭り」を開催する。りんごの競り体験や、りんごに関するクイズラリー、りんご射的、りんごガチャ、りんごジュースが出る蛇口などを用意。ねぶたの技法で作られた高さ2mの巨大な「でっただりんご灯篭」も設置する。期間内は、紅葉とりんごを楽しむ「紅葉りんご馬車」も運行する。

威勢の良い掛け声が飛び交う中でりんごの競り体験ができる

【長野県】日本酒飲み比べ「軽井沢サケテラス」

「村民食堂」(長野県軽井沢町)は9月18日・19日、「軽井沢サケテラス」を開催する。佐久地域は、個性豊かな酒蔵が息づく信州有数の酒どころで、ひと夏を越してまろやかに熟成した秋の日本酒「ひやおろし」のほか、13蔵の秋のおすすめ日本酒を飲み比べできる。日替わりで酒蔵のつくり手が訪れるため、酒造りへの想いやお酒の特徴を直接聞きながら、自分好みの一杯を探すことができる。13蔵の飲み比べメニューは10月末まで提供する。

秋の美酒を飲み比べ

【沖縄県】伝統の儀式に没入「種子取祭(タナドゥイ)滞在」」

「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)は11月11日～13日、重要無形民俗文化財を識り、伝統の儀式に没入するプログラム「種子取祭(タナドゥイ)滞在」」を提供する。祭事に精通するスタッフが出迎え、踊りのリハーサル見学や解説付き奉納芸能鑑賞ツアーなど、日帰り観光では見られない祭りの裏側や奥深い魅力を体感できる。島民と集落をめぐる儀式にも参加できる。