星野リゾートは2027年1月12日、宿泊施設「BunkLodge NEKOMA by 星野リゾート」を「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)南エリアのゲレンデサイドに開業する。

BunkLodge NEKOMA by 星野リゾート

国内最大級の規模を誇るスキー場ネコマ マウンテンは、2026-27シーズンに向け、多様な滞在スタイルでゲレンデを満喫するスノートリップを提案する。同施設の開業により宿の選択肢を増やし、快適さを追求するリゾート滞在から滑ることに特化したリーズナブルな滞在まで、それぞれの旅の目的に合わせた最適な宿泊スタイルを提案し、スノーリゾートでの滞在価値を向上させる。

滑り重視&グループ滞在に最適「BunkLodge NEKOMA」

仲間同士で楽しめるラウンジ

震災以降、長らく休館を余儀なくされていた施設が、近年の観光需要の回復や、年々高まる連泊・長期滞在のニーズを受け、BunkLodge NEKOMAとして生まれ変わる。「滑ることを第一優先にしたい」「仲間同士でリーズナブルに泊まりたい」というアクティブな滑り手に最適なホテル。

客室はグループ利用に最適な4名定員と6名定員の部屋を用意しており、仲間と一緒に泊まることで1人当たりの宿泊費用を抑えることができる。料金はスタンダードプラン(6名利用時)が1人1泊3,200円から、さらに連泊するほどお得になる5泊優待プラン(6名利用時)なら1人1泊2,560円から設定されており、長期滞在でゲレンデを攻めつくしたい滑り手にも最適。館内には乾燥室やチューンナップコーナーなど滑り手にやさしい設備を完備しており、朝一番から快適な状態でゲレンデへ飛び出し、一日中滑りをフルに満喫できる。

リゾートステイを楽しむ「磐梯山温泉ホテル」

滑る楽しさはもちろん、滞在そのものやアフタースキーの時間まで満喫したい人に最適なのが「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)。ゲレンデ直結の好立地に加え、館内では会津の郷土料理を楽しめる食事や温泉、スタッフおすすめの居酒屋でローカルな食体験を堪能できる「会津の居酒屋GO!」など、滑る以外の時間も豊かに彩るコンテンツが充実している。さらに、滑り終えた最終日もゆっくり準備ができる「14時チェックアウト」や、24時間利用できる「WAX Bar」など、滑り手に嬉しいサポートも完備。滑りとリゾート滞在のどちらも妥協しない、冬旅を叶える。

気軽さと快適さを両立する車中泊プラン

ゲレンデまで徒歩10秒

機動力を重視するアクティブ派に向け、気軽に楽しめる車中泊プランを展開する。ゲレンデ目の前には車中泊専用のエリアが用意されており、抜群の利便性を誇る。さらに滞在中は、磐梯山温泉ホテルの温泉やラウンジなどの館内施設を利用できる。キャンピングカーのレンタルがセットになったプランもあり、マイカーでもキャンピングカーでも、車ならではの移動の自由さとホテルの快適さを兼ね備えた滞在ができる。

地域との連携で北エリアでの滞在をさらに快適に

パウダースノーが特徴の北エリアが位置する裏磐梯エリアでは、「会津磐梯スノーリゾート形成計画推進協議会」との取り組みをはじめ、周辺の宿泊施設と連携することで、エリア全体での快適な滞在型スノートリップを提案している。

北エリアまで約10分の「裏磐梯レイクリゾート」では、ホテル館内に宿泊者専用のレンタルコーナーや更衣室、クロークを完備している。また「メルキュール裏磐梯リゾート&スパ」では今シーズンから新たにネコマ マウンテンの公式レンタルコーナーが導入される。どちらのホテルも滞在中に館内でゆったりとギアや身支度を整えられるため、スキー場に到着した後は混雑するレンタル受付に並ぶことなく、スムーズに滑り始めることができる。