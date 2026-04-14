集英社は、高校バレーボールに青春を懸ける様を描いた人気漫画『ハイキュー!!』の3度目となる原画展「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」を2026年10月30日より、東京・六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーにて開催することを、ジャンプ公式YouTube チャンネル「ジャンプチャンネル」で配信した「ハイキュー!!RECEPTION #2」にて発表した。

「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」と銘打った本展では、主人公・日向翔陽(ひなた・しょうよう)と影山飛雄(かげやま・とびお)を中心としたキャラクターの歩みと成長、そして“頂の景色”を目指し続けた登場人物たちの挑戦を、古舘春一氏による貴重な原稿と、本展のための数々の新規描きおろしイラストと共に振り返る。

今回、古舘氏が本展のために描きおろしたキービジュアル第1弾を初公開。本作第370話「挑戦者・2」で触れられた日向と影山の最後の春の高校バレーの1コマをテーマに、烏野(からすの)高校3年生となった日向、影山、月島蛍(つきしま・けい)、山口忠(やまぐち・ただし)の4人を描いたビジュアルだ。4月14日20:50 から公式サイトと公式X(旧Twitter)も開設。チケット他、詳細情報は今夏公開予定。

古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち