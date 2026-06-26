バレーボールにかける熱い青春、そして日々の疲労と戦う私たち。大人気アニメ「ハイキュー!!」と疲労対策ブランド「アリナミン」が、ついにファン待望のコラボレーションを実現しました！この記事では、ファン垂涎の「第3体育館」メンバー描き下ろしグッズが手に入る、全3つのキャンペーンの攻略法を徹底解説。この夏は、推しキャラと共に心も体もチャージして、「明日の元気」を掴みましょう！

「ハイキュー!!」とアリナミンの熱い絆：コラボの背景

「ハイキュー!!」の選手たちがひたむきにボールを追いかける姿は、私たちに大きな感動と活力を与えてくれますよね。そんな彼らと、私たちの疲労回復をサポートする「アリナミン」が、この夏、特別なキャンペーンを展開します。

この企画の目玉は、なんといってもアニメ「ハイキュー!!」ファンにはたまらない「第3体育館」の自主練メンバー、日向、影山、月島、黒尾、孤爪、木兎の6人が勢ぞろいしたオリジナル描き下ろしビジュアル！

練習後にアリナミンを飲んで疲れを翌日に持ち越さない、というテーマは、まさにバレーボールに情熱を注ぐ彼らとアリナミンの「明日の元気を変えていく」という想いがシンクロした瞬間だと感じます。ひたむきな努力を重ねる「ハイキュー!!」の世界観にアリナミン製薬が親和性を感じ、この夢のコラボが実現しました。

3つのキャンペーンで推しグッズを確実にゲット！

今回のコラボキャンペーン「アリナミン×ハイキュー‼ 元気を繋げ！キャンペーン」は、なんと3つの異なる企画が用意されています。どのキャンペーンもファンにはたまらない内容なので、一つずつ詳しく見ていきましょう！

キャンペーン期間は2026年7月1日（水）0:00～2026年8月31日（月）23:59まで。この夏はアリナミンとハイキュー‼で乗り切る準備を始めましょう！

1. 誰でも簡単！「Xフォロー＆リポストキャンペーン」

X（旧Twitter）を使っている方なら、これは絶対に参加すべき！手軽に応募できるのが魅力です。

: キャラクターオリジナルクッション（全6キャラクター、各10名様、合計60名様）: 抽選にはずれた方の中からアリナミン製品が100名様に！: 2026年7月1日(水)～2026年8月12日(水): Xにてアリナミン公式アカウント（@alinamin_jp）をフォローの上、該当の投稿をリポストするだけ！

Xのフォロー＆リポストだけで、推しのクッションが手に入るかもしれないなんて、夢のようですよね！しかも、Wチャンスでアリナミン製品が当たるというのも嬉しいポイント。これは手軽に応募できるので、とりあえず参加しておくことを強くおすすめします！

2. 絶対に手に入る喜び！「買ってもらえるキャンペーン」

「抽選は苦手…でも絶対グッズが欲しい！」というあなたには、このキャンペーンがぴったりです。対象商品を購入すると、その場で景品がもらえます！

: オリジナルアクリルキーホルダー（全6種）のいずれか1個: アリナミンドリンク10本箱、アリナミンメディカルバランス6袋箱: 対象商品を購入すると、その場で景品がもらえます！

日向、影山、月島、黒尾、孤爪、木兎…どのキャラクターも魅力的で、全種集めたくなってしまいますね！ただし、景品は無くなり次第終了とのことなので、早めにチェックして、取り扱い店舗を探してみてください。もしかしたら、推しキャラのキーホルダーは争奪戦になるかも？

3. レシートで豪華賞品を狙う！「買って当たるキャンペーン」

さらに豪華なオリジナルグッズを狙いたい方にはこちら！対象商品を購入したレシートで応募すると、抽選で特別なグッズが当たります。

: 抽選でオリジナルキャンペーングッズ（限定描き下ろしデザイン7種コンプリートファイルセット、練習着Tシャツ、ビッグジオラマアクリルスタンド、ユニフォームデザインエコバッグ、ビッグタオル、烏猫梟刺繍スカジャンなど）: 対象商品を購入したレシートをキャンペーンサイトの応募フォームにアップロード。: 対象商品を購入したレシートを専用応募ハガキに貼り付け、必要事項を記入して郵送。: キャンペーン期間内に購入したレシートのみ有効です。どの店舗のレシートでもOK！

普段からアリナミンドリンクを愛飲している方には、まさに朗報ですよね！レシート応募なら、いつもの買い物が特別なチャンスに変わります。どんなオリジナルグッズが当たるのか、詳細はぜひチェックして、お気に入りのグッズをゲットしてください！

疲れ知らずの夏に！対象のアリナミン製品をチェック

今回のキャンペーンの対象となるのは、私たちの元気と活力を支えてくれるアリナミンのドリンクと機能性表示食品です。

アリナミンドリンクは、疲労回復に役立つビタミンB1誘導体「フルスルチアミン」を配合した指定医薬部外品。私も大事なプレゼンの前や、徹夜作業の翌日など、「もうひと頑張り！」という時に頼りにしています。そして、アリナミンナイトリカバーは、睡眠の質を高めてくれる機能性表示食品。日向や影山たちが自主練の後に飲むイメージ、湧いてきますよね！

私的おすすめ活用術！

：朝の目覚めに一杯、あるいは午後の仕事や家事の前に。速攻で元気をチャージしたい時にぴったり。：就寝前に一杯。質の良い睡眠は、疲労回復の基本中の基本。これで「明日の元気」をしっかり作れます。

コスパを考えると、日常的にドリンクを飲んでいる方や、これからの季節、夏バテ対策で疲れを感じやすい方には、まさに一石二鳥のキャンペーンだと言えるでしょう！

この夏はアリナミンとハイキュー!!で「明日の元気」を掴もう！

「明日の自分に元気を繋げ！」というキャッチコピーの通り、このキャンペーンはただのグッズ収集に留まらない、私たちの日々の活力につながる素敵な企画だと感じました。ぜひこの機会にアリナミン製品を手に取って、ハイキュー!!の熱い世界観と共に、心も体も元気に過ごしてみませんか？私も推しキャラのグッズをゲットしつつ、この夏を乗り切るためにアリナミンを活用したいと思います！

お問い合わせ先

アリナミン×ハイキュー‼ 元気を繋げ！キャンペーン事務局

電話番号：0120-132-007

開設期間：2026年6月24日（水）～2026年10月9日（金）

受付時間：10:00～17:00 （土、日、祝日を除く）

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

関連記事

アリナミン公式Xアカウント: https://twitter.com/alinamin_jp

アリナミン×ハイキュー‼ 元気を繋げ！キャンペーン特設サイト: https://alinamin-haikyu.jp/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。