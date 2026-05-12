スターバックス コーヒー ジャパンは、5月13日よりスターバックス リザーブ ロースタリー 東京のサマーシーズンをスタートさせる。今年は抹茶や煎茶といった和素材にマンゴーやパイナップルを掛け合わせたビバレッジなど、同店ならではの新しい楽しみ方を提案するという。さらに、初のモーニングプレートも展開し、一日を通して楽しめるシーズンをお届けするとのことだ。

ビバレッジ イメージ画像

モーニング イメージ画像

和素材とトロピカルが織りなす限定ビバレッジ

サマーシーズン限定のビバレッジとして、和素材とフルーツの食感が重なり合うラインナップが登場する。

コールド ブリュー グリーンフィズ パイナップル & ミント

コールドブリューコーヒーに柑橘風味の炭酸、パイナップルの果肉ソース、ミントを合わせたスパークリングビバレッジだ。仕上げにレモンバーベナやシトラスの香りをスプレーし、爽やかな気分を感じさせる一杯に仕上げたという。価格は店内利用1,200円、持ち帰り1,091円。

コールド ブリュー グリーンフィズ パイナップル & ミント

コールド ブリュー グリーンフィズ グリーンアップル & ライム

コールドブリューに柑橘風味の炭酸と、グリーンアップルやライムのソースを合わせた一杯だ。軽やかな口あたりとフルーティーな風味が特徴で、爽やかな気分を演出するとのこと。価格は店内利用1,200円、持ち帰り1,091円。

コールド ブリュー グリーンフィズ グリーンアップル & ライム

石臼抹茶 マンゴー ココナッツ ラテ

石臼で挽いた抹茶の香りに、マンゴー果肉ソースの瑞々しさとココナッツクリームのまろやかさが重なるビバレッジだ。鮮やかな3層のコントラストが夏のひとときを彩るという。価格は店内利用1,400円、持ち帰り1,374円。

石臼抹茶 マンゴー ココナッツ ラテ

笹香り 涼み煎茶(わらび餅入り)

冷茶向けの煎茶「星翠」に、笹の葉の香りと糀蜜で甘みを添えたわらび餅を合わせたティービバレッジだ。仕上げの山椒がほのかに香り、夏の涼やかさを引き立てる仕上がりだという。価格は店内利用1,200円、持ち帰り1,178円。

笹香り 涼み煎茶(わらび餅入り)

アリビアーモ フローズン コーヒー & シトラス

同店で焙煎したコーヒーとシトラス ラベンダー セージを合わせたフローズンカクテルだ。麦焼酎にエスプレッソなどをブレンドし、伊予柑マーマレードやすりごまで日本らしさを演出したという。価格は店内利用のみ2,500円。

アリビアーモ フローズン コーヒー & シトラス

ロースタリー 東京初となる贅沢なモーニングプレート

一日のはじまりを彩るブレックファストとして、初のモーニングプレートが登場する。発酵バター香るコルネッティ、フリッタータ、生ハムを添えたサラダ、ホワイトフランク、ミネストローネ、2種のブレッドを組み合わせたバランスのよい一皿だという。価格は店内のみ2,250円。※ドリンクは別売り

ロースタリー ブレックファスト マッティーナ

今回発表されたサマービバレッジの販売期間は、5月13日から9月3日までの予定となっている。スターバックス リザーブ ロースタリー 東京にて取り扱われ、一時的な欠品や早期終了の可能性もあるという。