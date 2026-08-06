REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(7月27日～8月2日)で、TBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』(毎週金曜22:00～)が個人全体5位に入った。初回から4週連続でトップ10入りし、TVerでも3週続けて同枠の歴代最高記録を更新している。

上位の半数が土日の放送

連日の酷暑が続いた7月最終週は、大型中継と夏の特番が編成の軸となった。TBSが中継したバレーボール・ネーションズリーグ男子は、7月29日の準々決勝が個人全体9位・コア視聴層5位、8月1日の日本戦準決勝が個人全体8位・コア視聴層8位と、2試合そろって上位に並んでいる。日本代表は予選ラウンドを男子では史上初となる12戦全勝で首位通過し、中国・寧波でのファイナルラウンドに臨んだ。

日本テレビ『はじめてのおつかい 海で山で国宝で! 夏の小さな大冒険3時間スペシャル』は、個人全体6位、コア視聴層9位に入った。国宝・犬山城の城下町で木工職人の父に頼まれて商品を客先へ届ける女の子、福島・相馬の漁港へ底引き網漁に使う糸を運ぶ男の子など、各地の子どもたちが挑戦している。30年前に自身がおつかいを経験した母が、わが子を送り出す親子2代の企画も組まれた。

個人全体とコア視聴層に共通して入った番組は6本と、顔ぶれの重なりが目立つ週だった。上位の半数が土日の放送でもあり、夏休みの週末に世代を問わず同じ番組が見られていたことがうかがえる。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

12年前に劇的大改造したポツンと一軒家

日曜夜の定番番組『ポツンと一軒家』(ABCテレビ・テレビ朝日系)が、個人全体2位に入った。8月2日の放送は「12年前劇的大改造! 元祖“ポツン”再訪! 恩人と3姉弟の絆に涙…」と題し、番組が始まる前から山奥にたたずんでいた、いわば元祖の一軒家を訪ねる内容だった。

舞台は高知県。深い山々に囲まれた人里離れた場所に、その平屋はあった。2014年に『大改造!!劇的ビフォーアフター』で改修された家で、リフォームから12年ぶりの再訪となっている。

改修を依頼したのは3姉弟。自分たちを育ててくれた叔母夫婦の家を守りたいという思いから、当時62歳で林業を営んでいた弟が伐採した杉を床材と外壁に使い、廃校に残っていた実習用の調理台をシステムキッチンへ転用している。

現在は77歳の長女がここで一人暮らしを続け、71歳の次女もよく帰省しているのだそう。今回は3姉弟が4年ぶりに顔をそろえた。かつては谷の水が枯れ、斜面を下った先の湧き水を毎日のようにくんでいたという。長女は「蛇口をひねれば水が出ますし、本当に暮らしやすくなりました。感謝しています」と振り返った。スタジオではM!LKの塩崎太智と、プロ雀士でモデルの岡田紗佳が見守った。