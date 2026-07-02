パスタ専門店「ジョリーパスタ」は7月2日より、「冷製パスタフェア第2弾」を開催している。

「冷製パスタフェア第2弾」では、多彩な海の幸を楽しめる夏の定番メニュー「“冷製カッペリーニ” うにと贅沢海の幸のウニクリームソース」が登場。濃厚なウニクリームソースのカッペリーニに、ミョウバン不使用のウ二やエビ、ムール貝、ホタテ、ずわい蟹のほぐし身といった海の幸を贅沢にトッピング。お好みで別添えの西洋わさびや醤油をかければ、味わいの変化も楽しむことができる。価格は1,749円。

また、明太子ソースのカッペリーニにたっぷりのエビなどを合わせた「“冷製カッペリーニ” たっぷり海老の明太子ソース」(1,309円)や、「冷製コーンスープ」(385円)、「コーヒーグラニータ」(319円)も引き続きメニューに並ぶ。

さらに、スタミナをつけたい夏にぴったりな“うなぎ”を使用した温製パスタ「炙りうなぎの和風パスタ」もラインアップ。バターがほのかに香る醤油ベースのパスタに、うなぎの蒲焼や長ねぎを合わせ、さらに炙りうなぎや甘辛い蒲焼のタレをトッピング。お好みでレモンを搾ったり別添えの山椒をかければ、より豊かな風味を堪能することができる。価格は1,419円。