ファミリーレストラン「ココス」は7月31日より、「今月のグルメ～8月～」を開催する。

「今月のグルメ～8月～」では、ココナッツミルクのマイルドな味わいと魚介の旨みが際立つシンガポール風ラクサを、夏にぴったりの“冷やし麺”にアレンジしたメニューが登場する。

「蒸し鶏と海老のシンガポール風冷やしラクサ」は、マイルドなココナッツミルクをベースに、魚介の旨みとスパイスを効かせた麺料理。しっとりとした蒸し鶏とプリプリの海老がトッピングされた、夏にぴったりな冷やし麺となっている。

また、ザクザク食感のフライドオニオンやシャキシャキとした紅芯大根が食感にアクセントを加え、別添えのレモングラスの爽やかな香りとニンニクのパンチが効いたチリソースをかければ、旨みとじんわりとした辛さがやみつきになる味わいに。さらに、「追加パクチー」(220円)をプラスしていただくのもおすすめだそう。価格は1,309円。

また、デザート、ドリンクバー、スープバーがセットになった「蒸し鶏と海老のシンガポール風冷やしラクサ カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェセット」が、1,958円で用意されている。

いずれも7月31日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。8月下旬(予定)まで販売される。