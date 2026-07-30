パスタ専門店「ジョリーパスタ」は7月30日より、イタリアのかき氷“グラニータ”を使った夏限定のドルチェ2品を販売している。

グラニータは、氷を粗く削ることで生まれるシャリっとした食感が特長のイタリア・シチリア島発祥のかき氷“。今回は、「ティラミスグラニータ」と「レモンゼリーとマンゴーのミルクグラニータ」の2品が登場する。

「ティラミスグラニータ」(649円)は、ほろ苦いコーヒーとコクのあるチーズ風味のムースが調和する、ティラミス仕立ての大人なドルチェ。たっぷりのコーヒーグラニータに、チーズ風味のムースやコーヒーゼリー、ホイップ、ココアパウダー、チョコを細かく削ったチョコフレークを合わせており、グラニータのシャリシャリ食感やゼリーのぷるぷる食感、ムースやホイップのなめらかな口当たりを楽しむことができる。

「レモンゼリーとマンゴーのミルクグラニータ」(649円)は、爽やかなレモンゼリーと濃厚なマンゴーが、上品な甘さのミルクグラニータとマッチする、まるでパフェのような一品。とろっとしたマンゴーやホイップの下に、たっぷりのミルクグラニータ、レモンゼリーを重ね、ミルクグラニータのコクが際立ちつつも、レモンとマンゴーですっきりとした後味に仕上げられている。