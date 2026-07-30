ファミリーレストラン「ココス」は7月31日より、「夏のビーフハンバーグステーキフェア」を開催する。

「ビーフハンバーグステーキ」は、牛肉を100%使用した、お肉の旨みと粗挽き食感を楽しめるココスの定番商品。今回は、夏の暑さに負けずにお肉をガッツリ食べたくなる時期に合わせて、食欲をそそるガーリックや、さっぱりとしたネギ塩レモン、海老フライなどの揚げ物、カットステーキを「ビーフハンバーグステーキ」と組み合わせた4品がラインアップされている。

「ビーフハンバーグステーキ ～ガーリック～」は、素揚げしたガーリックやニンニクの芽をトッピングしたスタミナ満点の一品。ガツンと香ばしい風味が暑い夏でも食欲をかき立てる。価格は1,309円。

また、シャキシャキのネギと塩レモンソースでさっぱりといただける「ビーフハンバーグステーキ ～ネギ塩レモン～」(1,309円)も登場。

さらに、ジューシーなカットステーキとともに牛肉の旨みを贅沢に堪能できる「ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ」(2,079円)、海老フライとカニクリームコロッケを盛り合わせた「ビーフハンバーグステーキ ～フライコンボ～」(1,419円)もラインアップされている。

いずれも7月31日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。8月下旬(予定)まで販売される。