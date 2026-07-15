ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は7月15日より、「ロコモコチーズバーガー」など新商品4品を期間限定で販売する。

ゼッテリアでは、本格的な夏の到来に合わせ、手軽に南国気分を楽しむことができる「ハワイアンフェア」を今年も開催。今回のフェアでは、ハワイの定番料理“ロコモコ”をバーガーで再現した商品や、焼きパインの甘みと肉の旨みが調和した商品など、夏にぴったりな味わいの4品が用意されており、8月上旬まで味わうことができる。

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ロコモコチーズバーガー

ビーフ100%のパティに、とろ～り半熟風たまご、濃厚なロコモコソースを合わせ、4種類(ゴーダ・チェダー・マスカルポーネ・パルメザン)のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソース、チェダーチーズ、レタスなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ一品。ハワイの定番料理“ロコモコ”の味わいをバーガーで再現している。

BBQパインビーフバーガー

ビーフ100%パティに、鉄板で焼いた“パイン”とフルーティーかつスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースを合わせ、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソース、自社製ベーコン、チェダーチーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンドしたビーフバーガー。

ハワイアンアボカドえびバーガー

プリプリサクサク食感のえびパティに、ごろっと大きめにカットしたアボカド、ほどよい酸味が特長の特製タルタルソース、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースを合わせ、ふっくらなめらなか食感のバンズで挟んだえびバーガー。

BBQパインチキンバーガー

サクサクの竜田チキンに、鉄板で焼いた“パイン”、オリジナルBBQソースを合わせ、ピリッとした辛みがクセになる特製旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズでサンドしたチキンバーガー。