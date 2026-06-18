ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月18日より、混ぜて楽しむパフェ仕立ての「かき氷」3種を販売している。

今回発売された「かき氷」は、店内で雪のようにふんわりと削った氷に、果肉感たっぷりのフルーツや、ミックスジュースのようなどこか懐かしい甘さの2個のマーブルアイス、コリコリとした食感のナタデココ、ホイップをトッピングしたかき氷パフェ。全体をよく混ぜれば、さまざまな食感と味わいを楽しむことができる商品となっている。

フレーバーは、「ブルーハワイ」「マンゴー」「ストロベリー」の3種類。トロピカルな味わいと、涼しげな色合いが夏にぴったりの「ブルーハワイ」は、お好みでパチパチキャンディーをかければ、口の中で弾ける食感も楽しむことができる。

「マンゴー」は、すっきりとした甘さのマンゴーとふんわりとしたホイップに、どこか懐かしい甘さのマーブルアイスが絶妙に調和し、まるでパフェのような贅沢感が楽しめるデザート。定番フレーバーの「ストロベリー」は、甘酸っぱいいちごと優しい甘さのホイップ、マーブルアイスを混ぜ合わせることで、いちごミルクのようなまろやかな味わいになる。

いずれも価格は473円。食後のデザートとしてはもちろん、カフェタイムにもぴったりな一品となっている。