2026年8月にファミリーマートで発売される一番くじを一覧でまとめました。発売日や価格、取扱店に加え、主な賞品やラストワン賞もチェックできます。

【一覧表】ファミリーマートで2026年8月に発売される一番くじ

一番くじ 日曜劇場「VIVANT」

一番くじ ナルミヤキャラクターズ ～あの頃のときめきメモリーズ～

一番くじ 夏目友人帳 雨の日も、晴れの日も。

一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ②

一番くじ 日曜劇場「VIVANT」

一番くじ 日曜劇場「VIVANT」

発売日：2026年8月1日(土)

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE など

主な賞品

A賞：別班饅頭クッション（全2種・選択可）

B賞：乃木家家紋ディスプレイ

C賞：アドベンチャービッグアクリルスタンド（全4種・選択可）

D賞：バスタオル（全2種・選択可）

E賞：デスクトップフィギュア

F賞：小皿

G賞：ハンドタオル（全8種）

H賞：アクリルアソート（全12種）

I賞：クリアファイル＆ステッカー（全12種）

ラストワン賞

VIVANT THE GREAT NAME（作品ロゴ立体フィギュア）

一番くじ ナルミヤキャラクターズ ～あの頃のときめきメモリーズ～

一番くじ ナルミヤキャラクターズ ～あの頃のときめきメモリーズ～

発売日：2026年8月8日(土)

メーカー希望小売価格：1回730円

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE など

主な賞品

A賞：メゾピアノ ホールケーキ小物入れ

B賞：おでかけマスコットチャーム ナカムラくん

C賞：おでかけマスコットチャーム ナカムラくん（レオパード柄）

D賞：ときめきブランケット＆キャリーポーチセット

E賞：わくわくカラーボトムグラス

F賞：きゅんポケ マルチホルダー

G賞：まんまる缶ミラーこれくしょん

H賞：ときめき文具セレクション

I賞：ジッパーバッグあそーと

ラストワン賞

メゾピアノ ふんわりフリルクッション

一番くじ 夏目友人帳 雨の日も、晴れの日も。

一番くじ 夏目友人帳 雨の日も、晴れの日も。

発売日：2026年8月14日(金)

メーカー希望小売価格：1回760円

取扱店：ファミリーマート、デイリーヤマザキ、その他コンビニ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE など

主な賞品

A賞：ニャンコ先生 温湿度計

B賞：ガラスポット

C賞：明日天気になぁれ ぬいぐるみマスコット（全2種）

D賞：ランドリーネットポーチ（全2種）

E賞：グラスコレクション（全4種）

F賞：陶磁器アソート（全6種）

G賞：お役立ちラバー雑貨

H賞：ステーショナリーアソート

ラストワン賞

ニャンコ先生 日焼けぬいぐるみ

一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ②

一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ②

発売日：2026年8月29日(土)

メーカー希望小売価格：1回850円

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ など

主な賞品

A賞：G.I. バインダー＆指輪 MASTERELIVE COLLECTION

B賞：ゴン MASTERLISE（全2種）

C賞：キルア MASTERLISE

D賞：ヒソカ MASTERLISE（全2種）

E賞：レイザー MASTERLISE EXTRA

F賞：ゴレイヌ MASTERLISE

G賞：指定ポケットカード「聖騎士の首飾り」MASTERELIVE COLLECTION

H賞：大皿

I賞：デスクトップマスコット

J賞：ラバーコレクション

K賞：G.I. 呪文カード MASTERELIVE COLLECTION

L賞：G.I. 指定ポケットカード MASTERELIVE COLLECTION

ラストワン賞

ビスケット=クルーガー MASTERLISE EXTRA

一番くじをファミリーマートで買う方法

一番くじは対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては一番くじONLINEで販売される場合もあるため、店頭販売とあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。あわせて、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」が用意されている商品もあります。

一番くじをファミリーマートで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なる場合があります。在庫状況によっては早期に販売終了することもあるため、気になる商品は早めのチェックがおすすめです。

また、商品によってはファミリーマート以外のコンビニや書店、ホビーショップ、一番くじONLINEでも販売されるため、取扱店情報もあわせて確認しておきましょう。

まとめ

2026年8月のファミリーマートでは、「VIVANT」「ナルミヤキャラクターズ ～あの頃のときめきメモリーズ～」「夏目友人帳 雨の日も、晴れの日も。」「HUNTER×HUNTER GREED ISLAND ②」などの一番くじが順次発売されます。発売日や価格、主な賞品、ラストワン賞を事前にチェックして、気になるタイトルを見逃さないようにしましょう。