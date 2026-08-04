あきんどスシローは、トヨタ自動車が手がける「GAZOO Racing」(GR)と初のコラボレーションキャンペーンを、8月5日にて開催する。

スシローは、「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という企業理念のもと、『こどもスシロー』の商品・サービスを展開してる。子ども連れの家族が気兼ねなく食事を楽しみ、親子の「いい日」となるような時間を提供できるように取り組んでいる。

そして、トヨタ自動車が手がける「GAZOO Racing」は、子どもにもモータースポーツへの親しみ、スポーツカーへのあこがれを感じてもらうため、これまでさまざまなイベントやコラボキャンペーンを行ってきた。

「食」と「モビリティ」のそれぞれの領域で展開する両社の次世代に向けた想いが重なったことで、この度、初のコラボが実現。今回のコラボでは、家族で出かけてすしを囲むという楽しい体験に「GAZOO Racing」のミニカーで遊んだ思い出が加わることで、いつまでも思い出せる原体験となることを目指していくという。

スシローでは、夏休みに親子でワクワクできる体験を届けるため、自分でつくる楽しさが好評の「じぶんでつくローセット」と“鮪の王様”本鮪を一皿で楽しめる「天然本鮪7貫盛り」の2商品を対象に、「GAZOO Racing」の4車種(GR86、GRスープラ、GRカローラ、GRヤリス)のコラボ限定ミニカー付きメニューを販売する。

スシロー×GAZOO Racingコラボキャンペーン概要

■実施期間：2026年8月5日(水)～8月30日(日)



コラボ限定ミニカー付き対象商品 概要

＜GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット＞

まぐろやサーモン、たまごなどのネタに、子どもでも食べやすいミニしゃり、のりがセットになった「じぶんでつくローセット」は、にぎりや包みなど自由にすしづくりを体験できる。

■商品名：GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット

■価 格：税込720円～

■販売期間：2026年8月5日(水)～コラボ限定ミニカーの手配総数14万台が完売次第終了。



※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。

※セット内容：たまご、えび、まぐろ、サーモン、きゅうり、いくら、コーンマヨ、ミニしゃり、のり



この「つくローセット」には、ミニカーを走らせたり、ミニカーの収納をしたりと2種の楽しみ方がある「GAZOO Racing コラボ限定BOX」も付いてくる

＜GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り＞

天然本鮪の脂がすっととろける大とろ、赤身と脂のバランスがよい中とろ3貫、旨みが引き出された漬け赤身、とろけた脂と香ばしさがたまらない中とろ焦がし醤油、ねぎとろ包みと一皿で様々な味わい方で楽しめる「天然本鮪7貫盛り」もコラボ限定ミニカー付きで用意する。

■商品名：GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り

■価 格：税込1,390円～

■販売期間：2026年8月5日(水)～コラボ限定ミニカーの手配総数4万台が完売次第終了

。 ※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※こちらの商品には「GAZOO Racingコラボ限定BOX」は付いておりません。

※盛り合わせ内容：大とろ、中とろ(3貫)、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、ねぎとろ包み



≪コラボシート 全4種イメージ≫

2商品ともにコラボシート(全4種)をランダムで1枚提供する

※コラボシートはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定ミニカーは対象商品1点につき、ランダムで1台ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボグッズが付かない「じぶんでつくローセット」「天然本鮪7貫盛り」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※お持ち帰り対象外です。

※画像はイメージです。



≪GAZOO Racingコラボ限定ミニカー 全4車種イメージ≫

「GAZOO Racing」の4車種が、すしネタをモチーフにしたスシロー限定の特別デザインで登場。それぞれたまご、〆さば、まぐろ、いくらと、すしネタの要素をスポーツカーのスタイリングと調和するようデザインした。

ラインアップ：GR86、GRスープラ、GRカローラ、GRヤリス

※コラボ限定ミニカーは対象商品1点につき、ランダムで1台ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。



スペシャルムービー「GRスシローカップ【GR×スシロー】」を公開

スシローオリジナルデザインのコラボ限定ミニカーが、スシロー店内のサーキットを舞台に活躍するスペシャルムービー「GRスシローカップ【GR×スシロー】」を8月4日(火)より、スシローSNS及びGAZOO Racing公式YouTubeで公開する。コラボ限定ミニカーの4車種とおすしたちとのデッドヒートに注目。

■公開期間：2026年8月4日(火)10:30～



※画像はイメージです。

スペシャルコラボ店舗 概要

コラボキャンペーン期間中、コラボの世界観を体感できる特別な店内装飾を施した、スペシャルコラボ店舗を展開。特別な壁面・客席などの装飾をはじめ、テーブル上にはサーキットやラリーのコースを描いたテーブルマットを配置する。テーブル全面を使用して大きなひとつのコースが描かれているので、食事中もコラボ限定ミニカーを走らせて楽しめるとのこと。

■対象店舗：スシロー新宿西口店(東京都)

■実施期間：2026年8月4日(火)～8月30日(日)

※商品販売は2026年8月5日(水)からとなります。

※スペシャルコラボ店舗の実施期間であっても各商品の手配総数が完売次第終了となります。



コラボ商品を食べて応募！抽選で15組さまを親子体験イベントへ招待！

コラボ商品を購入した人の中から抽選で15組の家族を、富士スピードウェイで実施する、スシロー×GAZOO Racingスペシャルイベントへ招待。親子でコラボ限定ミニカーを手に語り合ったなら、本物に触れに富士スピードウェイへ。

＜スシロー×GAZOO Racingスペシャルイベント＞

■イベント日程：2026年10月12日(月・祝)

■参加人数：15組(1組あたり保護者2名、お子さま2名の最大4名まで)

■場所：富士スピードウェイ

＜応募方法＞

■応募期間：2026年8月5日(水)～8月30日(日)

1.店内でコラボ商品をご注文

2.コラボ商品を含む、税込2,000円以上のレシートを撮影、応募フォームから登録

※詳細はスシロー公式HP企画特設ページよりご確認ください。



コラボ限定デジローモード・ミニゲームが登場！

「デジロー(デジタル スシロービジョン)」とは、回転すしの醍醐味である画面上のレーンに流れるすしを見ながら、選べる楽しさや新しい商品に出会う楽しさをデジタルで再現した、大型タッチディスプレイ。

全国のデジロー導入店舗では、コラボ限定デジローモード「GAZOO Racingモード」が登場する。すしが見守るなかサーキットを駆け抜ける「GAZOO Racing」の車を描いたキービジュアルにあわせ、すしが流れるレーンもサーキットのコース風にデザインしているとのこと。

また、「GAZOO Racingモード」では、注文金額に応じてはじまるミニゲームも、「GRスシローカップ」に変化。スシローオリジナルデザインのミニカーが富士スピードウェイを舞台にデッドヒート!?スシローでしか体験できないスペシャルゲームが楽しめる。

※「GRスシローカップ」は「GAZOO Racingモード」を選択した時のみとなります。 ※もらえるグッズはGAZOO Racingグッズではなく、通常のだっこずしグッズです。 ※画像はイメージです。

コラボ開催記念！ Xダブルフォロー＆リポストキャンペーン

本キャンペーン期間中にGAZOO Racing公式X(@TOYOTA_GR)、スシロー公式X(@akindosushiroco)をどちらもフォローし、GAZOO Racing公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿(初回は2026年8月5日(水)AM8:00以降に投稿予定)をリポストすると、抽選で10名に「ラバーキーホルダー4車種セット」と「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施する。

■キャンペーン期間：2026年8月5日(水)～8月30日(日)

■賞品・人数：「ラバーキーホルダー4車種セット(GR86、GRスープラ、GRカローラ、GRヤリス)」＆「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×10名



＜ラバーキーホルダー4車種セット＞

※画像はイメージです。カラーはランダムで選べません。

＜応募方法＞

1.GAZOO Racing公式X(@TOYOTA_GR)、スシロー公式X(@akindosushiroco)を両方フォロー

2.コラボキャンペーン期間中にGAZOO Racing公式Xから投稿される対象ポストをリポスト

※初回は2026年8月5日(水)AM8:00以降に投稿予定

