スシローでは、7月29日からハローキティとのコラボレーションを実施中です。国民的人気キャラクターとのコラボは、SNSで告知されるや否や話題となり、キャンペーンのスタートを心待ちにしていたファンも多いはず。密かにハローキティを推し続ける筆者も早速店舗に足を運び、コラボグッズをチェックしてきました。

目がキラキラ！ときめくハローキティの表情に注目！

キャラクターやゲームとのコラボが度々話題になるスシロー。今回が初となるハローキティとのコラボキャンペーンでは、“KAWAUMA HELLO KITTY”をテーマに、スシローの“うまい！”に出会ったかわいいハローキティの姿が描かれたオリジナルグッズが多数登場しています。

キャンペーンの開催期間は、2026年7月29日(水)から9月6日(日)まで。期間中は7月29日(水)からの第1弾と8月19日(水)からの第2弾に分かれていて、それぞれラインアップが異なるのでどちらも見逃せないですよ。

まずは、コラボピックがついてくる寿司メニューからご紹介。第1弾では、『マーラー風びん長揚げネギ添え』、『いか梅しそ』、『えび+ねぎまぐろ包み』を注文すると、それぞれにオリジナルデザインのピックがついてきます。

『第1弾 ハローキティ コラボピック付き マーラー風びん長揚げネギ添え』(250円〜)

『マーラー風びん長揚げネギ添え』は、定番ネタのびん長まぐろに香ばしく揚げたネギ、特製マーラー風ソースを合わせた食欲をそそる創作寿司。揚げネギの下に隠れるマヨのコクが、辛みをまろやかに包み込みます。

『第1弾 ハローキティ コラボピック付き いか梅しそ』(250円〜)

『いか梅しそ』は、いかの甘みを梅としそでさっぱりと味わえるにぎり。梅肉のほどよい酸味としその爽やかな風味が、夏らしさを感じさせてくれますよ。

『第1弾 ハローキティ コラボピック付き えび+ねぎまぐろ包み』(250円〜)

『えび+ねぎまぐろ包み』は、寿司の定番ネタを組み合わせた安定感抜群の一皿。人気ネタを一度に楽しめる、お得感もうれしいポイントです。

これらを注文すると、それぞれに全8種の中からランダムで1つピックがついてきます。

ハローキティがスシローの制服を着ていたり、人気のネタを抱えていたり、日焼けバージョンもあったりとどれもかわいい！ハローキティのキラキラと輝く瞳にも注目です。

紹介した3種の寿司メニューは、コラボピックがついていないメニューも販売されているので、注文の際はよ〜く注意してくださいね。

『第1弾 ハローキティ コラボステッカー付き りんごのミルクレープメルバ』(350円〜)

続いてはスイーツ。第一弾では、オリジナルステッカーと共に、ハローキティらしいりんごを使用したスイーツが登場しました。

『りんごのミルクレープメルバ』は、定番スイーツのミルクレープメルバをりんご仕様にしたもの。甘酸っぱくジューシーで、シャキッとした食感のりんごがアクセントになります。

そんな『りんごのミルクレープメルバ』には、オーロラに輝くコラボステッカーがセットに。全8種の中からランダムで1枚付いてきますよ。

『ハローキティ コラボファスナーポーチ付き つくローセット』(720円〜)

自分でお寿司を作って楽しめる『じぶんでつくローセット』もハローキティ仕様に。ミニしゃりの下には全5種からランダムで1枚選ばれるオリジナルデザインのシートが敷かれ、別皿に添えられたコーンマヨ、いくら、きゅうり、サーモン、まぐろ、えび、たまごからじぶん好みにアレンジをしながらお寿司を楽しめます。

さらにシートだけでなく、ファスナーポーチまでついてくるのが本商品の魅力。全4種のデザインの中からランダムで1種ゲットすることができますよ。

ポーチは、海やプールに行く際のお財布代わりや小物をまとめるのにちょうどよいサイズでした！

『第1弾 ハローキティ コラボマスコット付き ソフトドリンク』(1,350円〜)

ソフトドリンクには、コラボマスコット付きのセットも。全5種の中からランダムで1種ゲットできます。しゃりの上で眠っていたり、お皿にのるハローキティがかわいすぎ！

5種のうち1種はシークレットと全部集めたくなっちゃいますよ。メニューの中にはコラボマスコット付きでないものもあるので、オーダーの際は間違えないように気をつけてくださいね。

8月19日(水)から始まる第2弾も気になりますが、まずは第1弾！お寿司を楽しみつつ、美味しさにときめくハローキティに会いにお近くの店舗へ行ってみてはいかがでしょうか？