スシローは7月22日より、7月26日の「土用の丑の日」に合わせたうなぎのお持ち帰り商品の予約・販売を全国で開始する。特製の蒲焼きだれで仕上げた「ふっくらうな丼」や、うなぎの蒲焼きと白焼きを組み合わせた「うなぎ食べ比べ」などを販売する。

特製だれで味わう「ふっくらうな丼」が登場

「ふっくらうな丼」は、うなぎを蒸してから特製の蒲焼きだれでじっくり焼き上げたお持ち帰り商品。余分な脂を落としながら旨みを凝縮し、皮目は香ばしく、身はふっくらと仕上げている。

ラインナップは、1枚のうなぎを使用した「ふっくらうな丼(シングル)」(1,080円〜)と、2枚のうなぎを使用した「ふっくらうな丼(ダブル)」(1,950円〜)の2種類。いずれも7月22日から8月2日まで予約・受け渡しを実施する。

蒲焼きと白焼きを楽しむ「うなぎ食べ比べ」

うなぎの蒲焼きと白焼きを一度に楽しめる「うなぎ食べ比べ4貫」(720円〜)と「うなぎ食べ比べ8貫」(1,440円〜)も販売する。

盛り合わせには、うなぎの蒲焼き、うなぎの白焼き、あら切りわさび、梅肉を使用。蒲焼きには梅肉、白焼きにはわさびを合わせることで、異なる味わいを楽しめる商品となっている。予約・受け渡し期間は、7月22日から8月2日まで。

うなぎ食べ比べ4貫 720円〜

うなぎ食べ比べ8貫 1,440円〜

うなぎのお持ち帰り商品は、全国のスシロー店舗で販売する。なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。また、「スシロー秋葉原中央通り店」ではお持ち帰りを実施していない。各店舗の販売状況や価格は、アプリや公式ホームページで確認できる。