7月26日は土用の丑の日。この日が近づいてくると、やっぱり“うなぎ”が食べたくなりますよね。スシローでは、7月22日(水)からうなぎを主役にしたメニューをはじめ、夏らしいピリ辛なおすし、そして110円の大切りネタなど、盛りだくさんの限定商品が登場しました！早速、今回の注目のメニューをお届けします。

目玉商品はまさかの110円!?『大切りサーモン』と『大切りうなぎ』！

まずは目玉商品からご紹介。一つ目は、しゃりを覆い隠してしまうほどの大きなサーモンがのった『大切りサーモン』。圧倒的な人気を誇るサーモンをこのサイズ感で食べられるだけでも十分ですが、2貫でまさかの110円とお得すぎる価格なのです。

程よく脂がのったサーモンからジュワッと濃厚な旨みが広がり、思わずニヤけてしまうほど。110円とは思えないほどの満足感を得られますよ。

もう一つは、うなぎの蒲焼がどーんとのった『大切りうなぎ』。ふっくらとした身、パリッと焼き上げた皮目と存在感があるのに、こちらも110円とお得すぎる価格……。ひと口頬張ると、ふっくらとした身からは凝縮された旨みが噛めば噛むほど溢れ出します。しっかりと感じられるうなぎ本来の味わいに、皮目の香ばしさと特製ダレの甘辛さも加わり、贅沢な味わいを楽しめました。

土用の丑の日に合わせてうなぎ尽くしに

『大切りうなぎ』以外にも、土用の丑の日に合わせたうなぎメニューがラインアップ。『創作うなぎづくし4種盛り』は、うな牛ロール、うなぎの蒲焼、うなぎの白焼、うな肝包みの4種類が並び、うなぎを心ゆくまで堪能できます。

うな牛ロール

うな牛ロールには、うなぎと牛カルビ、玉子、大葉を巻き、天かすと数の子バラコをトッピング。うなぎと牛カルビのコンビネーションを玉子のまろやかさが包み込み、大葉があと味をすっきりとさせる、バランスが良く食感も楽しい一品でした。

うなぎの蒲焼とうなぎの白焼

筆者がこの中で1番感動したのは、うなぎの白焼。白焼の上にトッピングされている刻みわさびのツンとした辛みが、うなぎの豊かな旨みと引き立てます。うなぎ本来の脂の甘みが感じられるので、醤油よりも塩で食べるのが一押し！

うな肝包み

うな肝包みはとにかくコク深い。濃厚な味わいですが、苦味が控えめなのでかなり食べやすい印象。大葉と山椒がアクセントになり、あと味はすっきりとしていました。

まるでう巻きをおすしにしたような『うな玉巻』は、玉子のやさしくまろやかな味わいとうなぎの風味、甘じょっぱさが相まって体に染み渡る……。具だくさんなのでしっかりと満足感を得られました。

真夏に食べたい“ピリ辛めし”ならぬ“ピリ辛すし”

夏になると、無性に辛いものが食べたくなる人も多いはず。7月22日からは4種類のピリ辛な創作すしが登場しました。

エビチリのホタテ版がしゃりにのったかのような『帆立の天ぷらにぎり チリソース』は、まず、揚げたての帆立の天ぷらがとてつもなくおいしい！外はサクサク、中はプリプリで天ぷらとして単品でも販売して欲しいほど。甘辛なチリソースが帆立の旨みとよく合い、食欲を掻き立てます。

さっぱりとした辛さが好みの人には『炙り豚しゃぶ 七味おろしポン酢』がおすすめ。直火で炙った豚しゃぶは、しっとりとした食感で甘みがたっぷり。そこにスライスオニオンと七味おろしポン酢が重なり、爽やかな辛みとさっぱりとした味わいを楽しめました。

『ガーリックオニオンマヨ3貫盛り』は、定番ネタのえび、サーモン、かつおの3種の上にスライスオニオンとマヨ、フライドガーリック、ブラックペッパーをトッピングしたもの。いつもと違うジャンキーな味わいがクセになりますよ。個人的に印象的だったのがえび。中華料理のエビマヨにブラックペッパーのピリッとした辛さを足したような、パンチの効いた味わいが病みつきになります。

ジューシーな合鴨にこのトッピングは罪深い……。合鴨特有の豊かな旨みと脂の甘みをブラックペッパーとスライスオニオンが味を引き締め、バランスの良い味わい。これはリピートしたくなること間違いなしです！

名店コラボの担々麺と昔懐かしい中華そばも

スシローといえば、おすしに合うラーメンも魅力の一つ。7月22日からは、神戸にある担々麺専門店「ENISHI」監修の『旨辛濃厚 担々麺』が登場しました。麺の上には、ピリ辛肉とねぎ、オニオンスライスとシンプルなトッピング。

早速食べてみると、ゴマの香ばしさとまろやかなコクが際立つ濃厚でクリーミーな味わい。そこまで辛くないかもと思いきや、後からジリジリと痺れるような辛みがやってきて、旨さと辛さのバランスが絶妙！辛いもの好きには、思わず箸が進む味わいでした。

チャーシュー、ねぎ、メンマと王道でシンプルなトッピングがのった『鶏ガラ醤油 中華そば』は、どこか懐かしい味わいの中華そばをイメージして作られたのだそう。スープもシンプルな味わいですが、鶏の旨みや醤油のキレと風味が感じられ奥深い味わいに。派手さはないものの、どこかホッとする味わいの『鶏ガラ醤油 中華そば』は、世代問わず親しまれそう！

出汁が効いたサイドメニューに箸が止まらない

サイドメニューからは、「第8回からあげグランプリ 東日本 味バラエティ部門」で金賞を獲得した「いろから」が監修した『かつお出汁香る唐揚げ』が登場。店内で揚げられたアツアツの唐揚げからは、かつお出汁の香ばしさが引き立つジューシーな味わいが溢れ出します。通常の醤油系とはひと味違うかつお出汁の唐揚げも、きっと箸が止まらなくなりますよ。

『茶碗蒸し エビチリのせ』は、その名の通り、スシローのサイドメニューでも人気の茶碗蒸しにエビチリをのせたもの。茶碗蒸し好きの筆者からすると、茶碗蒸しの出汁の旨さが消えてしまいそうと思ったのですが、いい意味で裏切られました。出汁の風味と茶碗蒸しのまろやかさが、甘辛なチリソースと、絶妙なバランス。和と中華のそれぞれの旨みが寄り添っていて、思わず拍手したくなるほどマッチする意外なコンビネーションでした。

ほろ苦なコーヒーとマスカルポーネの大人なデザートも

デザートには、パリパリ食感のチョコソースとコーヒーゼリーを使用したパフェが発売されました。カップの底からコーヒーゼリー、スポンジ、ホイップクリーム、再びコーヒーゼリーが重なり、マスカルポーネミルクアイスとチョコソースがトッピングされています。

早速食べてみると、全体的に甘さ控えめ。ほろ苦くキレのあるコーヒーゼリーとコク深いマスカルポーネミルクアイスの間違いのない組み合わせに、パリパリ食感が心地良いチョコソースも合わさってクセになる味わい。食後でも重たさを感じず、口の中をさっぱりとリセットしてくれるスイーツです。

テイクアウトもうなぎづくし！

7月22日からは、土用の丑の日に合わせてうなぎのテイクアウトメニューも登場しました。シングルとダブルから選べる『ふっくらうな丼』は、皮は香ばしく、身はふっくらと焼き上げたうなぎに甘めのタレが絡まり、山椒と国産本わさびの2つの薬味でいただくもの。旨みが詰まった大きなうなぎで満足感に浸れますよ。

うなぎの蒲焼と白焼を食べ比べできるおすしもテイクアウトで楽しめます。薬味には梅肉と刻みわさびをセット。素材の旨みを引き立てる刻みわさびは白焼に、うなぎの旨みが凝縮された蒲焼には、酸味のある梅肉を合わせるのがおすすめです。

今回紹介した商品の販売期間は、7月22日から8月2日(『合鴨オニオンガーリックペッパー』と『かつお出汁香る唐揚げ』は8月18日)まで。本格的な夏が始まり、猛烈な暑さと戦う日々に、うなぎやピリ辛なおすしでスタミナをつけて、長い夏を乗り切りましょう！