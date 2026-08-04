「ファンの方は本当にできるのかな?って心配していると思いますが(笑)」――マルシィの吉田右京が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)に、8月マンスリーエンタメプレゼンターとして生出演。修学旅行で見学したスタジオに立つ。

「うれしさ半分と既に緊張半分」

吉田は6日、11日、18日、25日に生出演。6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどに挑戦する。7時台からはMCの1人として番組終了まで出演し、エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。

エンタメプレゼンターへの就任を初めて聞いた際の心境について、吉田は「本当に本当にうれしいです! でもうれしさ半分と既に緊張半分です」と告白。

「こんなことをやらせていただける機会はめったにないと思うので、精いっぱいやらせていただきます。ファンの方は本当にできるのかな?って心配していると思いますが(笑)、しっかり準備して頑張りたいと思います」と意気込んだ。

マルシィのメンバー2人も就任を喜んでくれたというが、吉田がこうした仕事に挑戦することを面白がっている様子で、「半笑いで“楽しみにしてるね”って言っていました(笑)」と反応を明かす。

一方、朝の番組に欠かせない早起きは苦手だそうで、「最新のめざまし時計を買って起きようと思います」と対策を語った。

「一発芸以外なら何でもやりたい」

エンタメプレゼンターとして特に挑戦したいことを聞かれると、吉田は「一発芸以外なら何でもやりたいです(笑)!」と回答。中でも、これまで経験したことがない原稿読みに興味を示した。

普段から歌詞を書いているため活字には慣れているものの、「緊張の中読むとなると……怖いですね(笑)」と不安ものぞかせる。

『めざましテレビ』については、「小さい頃から見ている番組ですし、明るい印象です」とコメント。修学旅行でスタジオ見学に訪れた経験もあるといい、「まさか時を経て自分がそこに立てるなんて驚きですね。しかも軽部さんの隣に立つなんて……想像すると不思議な感じがします」と感慨を語った。

視聴者に向けては、「普段はインドア派な自分ですし、とても緊張していますが、真夏にさわやかな朝をお届けできるよう一生懸命頑張ります!」と呼びかけている。

以前から希望していたエンタメプレゼンター

吉田は、2018年に結成された福岡発の3人組ロックバンド・マルシィで、ボーカル＆ギターを担当。等身大のラブソングで10代、20代を中心に支持され、代表曲「ラブソング」のストリーミング累計再生回数は1.5億回を超えている。

2026年度には『めざましどようび』のテーマソング「ネバーランド」を担当。めざましライブには2023年から毎年出演しており、今年も13日に開催される「めざましWANGANフェス・STAR×めざましライブ」に登場する。

藤村美里チーフプロデューサーによると、吉田は2023年に初めてめざましライブへ出演した頃から、『めざましテレビ』のエンタメプレゼンターやテーマソングを担当したいと話していたという。

藤村CPは「『めざましどようび』のテーマソング、さらに4年連続でめざましライブに出演してくれるという、今このタイミングでエンタメプレゼンターを担当してもらえること、番組としてもとてもうれしく思っています」とコメント。

「久しぶりのバンドマンエンタメプレゼンター」と期待を寄せ、「歌と同じように、右京さんが優しく爽やかな声で彩るすてきな朝を、皆さんにお届けできたらと思います」と話している。

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、7月をIROHA(ILLIT)、6月を河野純喜(JO1)、5月を真中まな(FRUITS ZIPPER)、4月をたくろう、3月を井上和(乃木坂46)、2月を倉悠貴、1月を濱尾ノリタカ、25年12月を小島健(Aぇ! group)、11月を篠塚大輝(timelesz)、10月を中沢元紀、9月を藤澤涼架(Mrs. GREEN APPLE)、8月を永尾柚乃が担当している。

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