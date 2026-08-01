「サントリーさんに選んでもらったおかげで人生が好転している」――DJ OZMAが7月31日、東京・高輪ゲートウェイ駅前「Gateway Park」で行われた「ノンアル サマーライブ@TAKANAWA GATEWAY CITY」にアイドルグループ・unFinale Tokyoとともに出演。サントリーへの感謝を語るとともに、11月7日・8日に千葉・幕張メッセで開催される「氣志團万博」への出演もサプライズ発表した。

DJ OZMA

同イベントは、サントリーがノンアルコール飲料専用自動販売機での飲料販売を記念して開催。「今日をがんばった自分を『ぷはっと』開放! 心地よくリセットする楽しさを体感!」をコンセプトに、音楽を通じてノンアルコール飲料の新たな楽しみ方を提案する。

ライブには、サントリーアンバサダーアイドルを務める7人組・unFinale Tokyoが登場。藤江れいなは「私たちunFinale Tokyoは、サントリーアンバサダーアイドルを務めさせていただいております」とあいさつし、「サビの振りがすごく簡単になっているので、一緒にまねして踊って楽しんでくれたらうれしいです」と呼びかけた。

ライブでは、「Starting Over」「Gladiolus」「GOOD FELLOWS」「Daisy Dazzle」「運命的エンタングル」「Rebloom」の全6曲を披露。観客も手を振ったり振り付けをまねしたりしながら、一体感あふれるステージを楽しんだ。

続いて登場したDJ OZMAは「高輪ゲートウェイに降臨したぜ!」とハイテンションで登場。「昨日の夜、一生懸命考えたんだけど、『高輪ゲートウェイ』ってまだ言い慣れてないから」と笑いを誘い、「今日はサントリーのイベントということで、ノンアルコール飲料がいいよね。今はもうノンアルですよ。僕もめちゃくちゃノンアルです」と語った。

さらに、「サントリーの申し子って言われてるぐらいですから。オールフリーも大好きですし、手に取るものは何でもサントリー。おべんちゃらじゃなくて、本当にそうなんです」とサントリー愛をアピール。「サントリーさんに選んでもらったおかげで人生が好転しているんですよ」と感謝を口にした。

その流れで、「12月にタイの村のお祭りがあるんですが、サントリーさんのおかげでもう1本決まりました。『氣志團万博』に出演します!」とサプライズ発表。「自分たちで申し込んだら断られたんですけど、サントリーさんがバックアップしてくれました。ありがとうございます! サントリーさん枠で出演します」と笑いを交えながら明かし、「これからもその枠を守っていきたいと思います。ぜひ11月、遊びに来てください」と呼びかけた。

DJ OZMAは「HAPPY SONG」「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」「純情～スンジョン～」「超!!」「One Night」「Together」を披露。最後は再び「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」で会場の熱気を最高潮に引き上げ、一夜限りのスペシャルライブを締めくくった。