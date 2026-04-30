FRUITS ZIPPERの真中まなが、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)の5月マンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。生原稿読みや食リポ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に挑戦し、7時台からはMCとして番組終了まで出演。真中は「すごくうれしかったです! 同時に早起き大丈夫かな…と思いました」と喜びつつ、「かみ始めると止まらないので、そうなったらVTRを一時停止してもらいたいです(笑)」と原稿読みに緊張ものぞかせている。

FRUITS ZIPPERの真中まな

真中は、5月8日、14日、18日、29日の計4回生出演する予定。6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポにも挑戦する。7時台からはMCとして番組終了まで出演し、軽部真一アナウンサーとともにエンタメニュースを伝える。

就任を聞いた感想について、真中は「すごくうれしかったです! 同時に早起き大丈夫かな…と思いました」とコメント。早起きは「苦手」としつつも、「朝から見ている方に元気を届けられると思うとワクワクするので、きっと起きられると思います!」と意気込んだ。

また、『めざましテレビ』については「小さい頃から見てから学校に行っていました」といい、「“きょうのわんこ”のイントロが始まると、学校へ行く準備をしていてもテレビの前に走って行って見ていました」と思い出を明かした。

特に挑戦したい仕事には原稿読みを挙げ、「今から緊張しています。噛み始めると止まらないので、そうなったらVTRを一時停止してもらいたいです(笑)」とユーモアたっぷりに語った。

佐々木渉チーフプロデューサーは「キレのあるダイナミックなダンスでいつもパワーをくださいます」と期待。「5月のめざましテレビは“かわいい!”で包まれます」としている。

【編集部MEMO】

この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、4月をたくろう、3月を井上和(乃木坂46)、2月を倉悠貴、1月を濱尾ノリタカ、25年12月をAぇ! group・小島健、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子が担当している。

(C)フジテレビ